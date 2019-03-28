Описание товара

Вибрационный каток CATERPILLAR CB534D 2008 года выпуска

Наработка: 1261 м/ч

Двигатель: Caterpillar 3054C

Мощность: 126,5 л.с.

Радиус поворота (внутренний): 4150 мм

Радиус поворота (внешний): 5850 мм

Рабочая ширина: 1700 мм

Диаметр вальца: 1300 мм

Толщина бандажа: 18 мм

Частота вибрации: 42 Гц

Амплитуда вибрации: 0.83/1.05 мм

Центробежная сила: 93/112 кН

Длина: 4940 мм

Колёсная база: 3640 мм

Высота: 3100 мм

Ширина: 1700 мм

Вместимость топливного бака: 219 л

Эксплуатационная масса: 10450 кг

Статическая линейная нагрузка: 30.7 кг/см



Не требует дополнительных вложений.

Готов к эксплуатации.

Своевременное техническое обслуживание.