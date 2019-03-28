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Трейд Моторс
Вибрационный каток caterpillar CB534D
Добавлено
28.03.2019
3 500 000
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Вибрационный каток caterpillar CB534D
Телефон
+79263722279
Продавец
Трейд Моторс
0
Описание товара
Вибрационный каток CATERPILLAR CB534D 2008 года выпуска
Наработка: 1261 м/ч
Двигатель: Caterpillar 3054C
Мощность: 126,5 л.с.
Радиус поворота (внутренний): 4150 мм
Радиус поворота (внешний): 5850 мм
Рабочая ширина: 1700 мм
Диаметр вальца: 1300 мм
Толщина бандажа: 18 мм
Частота вибрации: 42 Гц
Амплитуда вибрации: 0.83/1.05 мм
Центробежная сила: 93/112 кН
Длина: 4940 мм
Колёсная база: 3640 мм
Высота: 3100 мм
Ширина: 1700 мм
Вместимость топливного бака: 219 л
Эксплуатационная масса: 10450 кг
Статическая линейная нагрузка: 30.7 кг/см
Не требует дополнительных вложений.
Готов к эксплуатации.
Своевременное техническое обслуживание.
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