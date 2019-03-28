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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              3 500 000

              Вибрационный каток caterpillar CB534D

              Телефон
              +79263722279
              Продавец
              Трейд Моторс
              0
              Описание товара
              Вибрационный каток CATERPILLAR CB534D 2008 года выпуска
              Наработка: 1261 м/ч
              Двигатель: Caterpillar 3054C
              Мощность: 126,5 л.с.
              Радиус поворота (внутренний): 4150 мм
              Радиус поворота (внешний): 5850 мм
              Рабочая ширина: 1700 мм
              Диаметр вальца: 1300 мм
              Толщина бандажа: 18 мм
              Частота вибрации: 42 Гц
              Амплитуда вибрации: 0.83/1.05 мм
              Центробежная сила: 93/112 кН
              Длина: 4940 мм
              Колёсная база: 3640 мм
              Высота: 3100 мм
              Ширина: 1700 мм
              Вместимость топливного бака: 219 л
              Эксплуатационная масса: 10450 кг
              Статическая линейная нагрузка: 30.7 кг/см

              Не требует дополнительных вложений. 
              Готов к эксплуатации. 
              Своевременное техническое обслуживание.
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