Грузовик-реф hino 500

Описание товара

Грузовик-рефрижератор HINO 500 2014 года выпуска

Пробег: 604521 км.

Колесная формула: 4х2

Цвет кабины: белый

Объём двигателя: 7684 см3

Мощность двигателя: 260 л.с.

Экологический класс: 4

МКПП

Тип кабины: 3-х местная с 1 спальным местом

Разрешенная максимальная масса: 12000 кг.

Масса без нагрузки: 7800 кг.

Грузоподъемность: 4200 кг.

Размеры будки: 7.50х2.60х2.60 м.

Вместимость: 18 европаллет

Холодильная установка: THERMAL MASTER

Гидроборт: DHOLLANDIA

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ПЛАТОНА!!!

Автомобиль готов к эксплуатации и не требует вложений.

Без НДС.

Торг возможен при осмотре.11137