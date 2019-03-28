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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              2 700 000

              Грузовик-реф hino 500

              Телефон
              +79263722279
              Продавец
              Трейд Моторс
              0
              Описание товара
              Грузовик-рефрижератор HINO 500 2014 года выпуска
              Пробег: 604521 км.
              Колесная формула: 4х2
              Цвет кабины: белый
              Объём двигателя: 7684 см3
              Мощность двигателя: 260 л.с.
              Экологический класс: 4
              МКПП
              Тип кабины: 3-х местная с 1 спальным местом
              Разрешенная максимальная масса: 12000 кг.
              Масса без нагрузки: 7800 кг.
              Грузоподъемность: 4200 кг.
              Размеры будки: 7.50х2.60х2.60 м. 
              Вместимость: 18 европаллет
              Холодильная установка: THERMAL MASTER
              Гидроборт: DHOLLANDIA
              ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ПЛАТОНА!!!
              Автомобиль готов к эксплуатации и не требует вложений.
              Без НДС.
              Торг возможен при осмотре.11137
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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