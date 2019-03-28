Грузовик-реф hino 500

Грузовик-рефрижератор HINO 500 2014 года выпуска Пробег: 604521 км. Колесная формула: 4х2 Цвет кабины: белый Объём двигателя: 7684 см3 Мощность двигателя: 260 л.с. Экологический класс: 4 МКПП Тип кабины: 3-х местная с 1 спальным местом Разрешенная максимальная масса: 12000 кг. Масса без нагрузки: 7800 кг. Грузоподъемность: 4200 кг. Размеры будки: 7.50х2.60х2.60 м. Вместимость: 18 европаллет Холодильная установка: THERMAL MASTER Гидроборт: DHOLLANDIA ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ПЛАТОНА!!! Автомобиль готов к эксплуатации и не требует вложений. Без НДС. Торг возможен при осмотре.11137