Описание товара
Седельный тягач DAF FT XF106.440
Год выпуска: 2015
Пробег: 248201 км.
Двигатель дизельный
Мощность двигателя: 435 л.с.
Колесная формула 4X2
Экологический класс: 5
Разрешенная максимальная масса: 19 500 кг.
Масса без нагрузки: 7 977 кг.
Грузоподъемность: 11 523 кг.
Кабина 2-х местная с 2-мя спальниками
АКПП
Резина-остаток 70%, центральный замок, магнитола, круиз контроль, кондиционер, люк, полный электропакет, 2 топливных бака, горный тормоз, спойлеры, автономный отопитель.
Без пробега по РФ!!
Кредит, лизинг, торг.