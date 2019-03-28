Описание товара

Седельный тягач DAF FT XF106.440

Год выпуска: 2015

Пробег: 248201 км.

Двигатель дизельный

Мощность двигателя: 435 л.с.

Колесная формула 4X2

Экологический класс: 5

Разрешенная максимальная масса: 19 500 кг.

Масса без нагрузки: 7 977 кг.

Грузоподъемность: 11 523 кг.

Кабина 2-х местная с 2-мя спальниками

АКПП

Резина-остаток 70%, центральный замок, магнитола, круиз контроль, кондиционер, люк, полный электропакет, 2 топливных бака, горный тормоз, спойлеры, автономный отопитель.



Без пробега по РФ!!



Кредит, лизинг, торг.