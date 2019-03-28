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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              5 370 000

              Тягач DAF FT XF106.440

              Телефон
              +79263722279
              Продавец
              Трейд Моторс
              0
              Описание товара
              Седельный тягач DAF FT XF106.440 
              Год выпуска: 2015
              Пробег: 248201 км.
              Двигатель дизельный
              Мощность двигателя: 435 л.с.
              Колесная формула 4X2
              Экологический класс: 5
              Разрешенная максимальная масса: 19 500 кг.
              Масса без нагрузки: 7 977 кг.
              Грузоподъемность: 11 523 кг.
              Кабина 2-х местная с 2-мя спальниками
              АКПП 
              Резина-остаток 70%, центральный замок, магнитола, круиз контроль, кондиционер, люк, полный электропакет, 2 топливных бака, горный тормоз, спойлеры, автономный отопитель.

              Без пробега по РФ!!

              Кредит, лизинг, торг.
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