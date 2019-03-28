Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              282

              CJ LION SYSTEMA Зубная паста против зубного камня, 120г

              Телефон
              +78005005796
              Продавец
              GOLDEN TREE
              0
              Описание товара
              Разработанная специалистами компании CJ LION специальная антибактериальная технология зубной пасты Dentor Systema обеспечивает системный комплекс ухода за зубной эмалью и полостью рта, позволяя: удалить темные бляшки и зубной камень; активизировать защиту против пародонтоза и пародонтита; обеспечить антисептическое воздействие; укрепить зубную эмаль; предотвратить заболевания десен. Легкая ментоловая отдушка создает приятную свежесть в полости рта и устраняет неприятные запахи. Состав: изопропилметилфенол (IPMP), глицирризинат калия двойной, фторид натрия, экстракт мяты, ментол, растительные компоненты на натуральной основе, силикатный зубной гель, лаурилсульфат натрия, вода
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store