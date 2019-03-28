CJ LION SYSTEMA Зубная паста против зубного камня, 120г

Описание товара

Разработанная специалистами компании CJ LION специальная антибактериальная технология зубной пасты Dentor Systema обеспечивает системный комплекс ухода за зубной эмалью и полостью рта, позволяя: удалить темные бляшки и зубной камень; активизировать защиту против пародонтоза и пародонтита; обеспечить антисептическое воздействие; укрепить зубную эмаль; предотвратить заболевания десен. Легкая ментоловая отдушка создает приятную свежесть в полости рта и устраняет неприятные запахи. Состав: изопропилметилфенол (IPMP), глицирризинат калия двойной, фторид натрия, экстракт мяты, ментол, растительные компоненты на натуральной основе, силикатный зубной гель, лаурилсульфат натрия, вода