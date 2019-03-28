ELIZAVECCA COLLAGEN COATING PROTEIN Восстанавливающая эссенция для волос с коллагеном, 100мл

Описание товара

Коллагеновая маска обеспечит быстрое восстановление поврежденных волос, которые часто подвергаются негативным воздействиям. Благодаря Milky Piggy Collagen Ceramide Treatment пряди вновь становятся живыми, гладкими и блестящими, легче расчесываются и укладываются. Маска обволакивает каждый волос, устраняет сечение кончиков и возвращает жизненную силу. Milky Piggy Collagen Ceramide Treatment содержит такие природные компоненты, как: Коллаген – заполняет пустоты, уплотняет структуру волос и разглаживает. Керамиды – напитывают пряди влагой, предотвращают их ломкость. Кератин – устраняет сухость и избавляет от шелушений. Сельдерей – увлажняет и напитывает кожу головы, стимулирует рост волос и укрепляет. Экстракт овса – содержит комплекс аминокислоты и витаминов, которые разглаживают волосы.