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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              702

              ELIZAVECCA COLLAGEN COATING PROTEIN Восстанавливающая эссенция для волос с коллагеном, 100мл

              Телефон
              +78005005796
              Продавец
              GOLDEN TREE
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              Описание товара
              Коллагеновая маска обеспечит быстрое восстановление поврежденных волос, которые часто подвергаются негативным воздействиям. Благодаря Milky Piggy Collagen Ceramide Treatment пряди вновь становятся живыми, гладкими и блестящими, легче расчесываются и укладываются. Маска обволакивает каждый волос, устраняет сечение кончиков и возвращает жизненную силу. Milky Piggy Collagen Ceramide Treatment содержит такие природные компоненты, как: Коллаген – заполняет пустоты, уплотняет структуру волос и разглаживает. Керамиды – напитывают пряди влагой, предотвращают их ломкость. Кератин – устраняет сухость и избавляет от шелушений. Сельдерей – увлажняет и напитывает кожу головы, стимулирует рост волос и укрепляет. Экстракт овса – содержит комплекс аминокислоты и витаминов, которые разглаживают волосы.
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