ELIZAVECCA BIFIDA 100% Ативозрастная восстанавливающая сыворотка для лица, 10мл

Описание товара

Антивозрастная восстанавливающая сыворотка изготовлена на основе молочных культур, содержит 97 % бифидо фермента (лизат) и ферментированного экстракта морских водорослей. Способствует омоложению, укреплению поверхностного слоя и иммунитета кожи, тонизирует, и придает коже гладкость и шелковистость, оказывает выраженный восстанавливающий эффект, способствует защите от негативного воздействия внешних факторов и ускоряет регенерацию кожи. При регулярном использовании сыворотки для лица улучшается внешний вид, кожа становится упругой, подтянутой, эластичной, свежей и сияющей. Обладает выраженными свойствами:Придает свежесть, улучшает рельеф кожи, стимулирует выработку церамидов, оказывает регенеративное действие, ограничивает воспалительные явления, устраняет тонкие продольные морщины, стимулирует пролиферацию фибропластов, защищает от агрессивного воздействия внешних факторов, придает упругость и плотность при регулярном использовании, защищает кожу от УФ-индуцированного повреждения кожных покровов, стимулирует восстановление клеток после УФ-облучения, предотвращает клеточное повреждение, нейтрализует эффект угнетения клеточного иммунитета после воздействия ультрафиолетовых лучей. Экстракт морских водорослей усиливая процессы регенерации кожи, улучшает кровоснабжение и регулирует кислотно-щелочной баланс, борется с появлением угрей, нормализуют работу сальных желез, подавляет воспалительные процессы, ускоряет обменные процессы и выводет токсины и шлаки. Сыворотка подойдет для ухода за кожей после 30-35 лет. Способ применения: После очищения увлажните кожу лица тонером, нанесите две или три капли сыворотки на кожу. Распределите средство разглаживающими движениями. Для усиления эффекта сыворотку рекомендуется применять на регулярной основе. Также можно добавлять сыворотку в тонер, крем и другие средства для лица.