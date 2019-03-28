A'PIEU BLAK HEAD OUT NOSE PATCH Очищающие патчи для носа, 10*25г

Описание товара

Патч-пластырь позволяет в домашних условиях очистить кожу носа. В составе средства марокканская глина и порошок древесного угля, которые обладают прекрасными абсорбирующими свойствами, очищают поры от сальных пробок, выводят шлаки токсины, улучшают кровообращение. Дополняет их действие экстракт алоэ вера, который увлажняет и успокаивает кожу, смягчает ее, оказывает противовоспалительное и антисептическое действие.Способ применения: снять с пластыря защитную пленку и приклеить его на влажную кожу носа. Когда пластырь полностью высохнет, удалить пластырь, потянув его с двух концов. Затем ватной палочкой очистить поверхность носа от остатков загрязнений, поосле чего желательно использовать тонер для сужения пор или другое средство с аналогичным действием.