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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              438

              A'PIEU BLAK HEAD OUT NOSE PATCH Очищающие патчи для носа, 10*25г

              Телефон
              +78005005796
              Продавец
              GOLDEN TREE
              0
              Описание товара
              Патч-пластырь позволяет в домашних условиях очистить кожу носа. В составе средства марокканская глина и порошок древесного угля, которые обладают прекрасными абсорбирующими свойствами, очищают поры от сальных пробок, выводят шлаки токсины, улучшают кровообращение. Дополняет их действие экстракт алоэ вера, который увлажняет и успокаивает кожу, смягчает ее, оказывает противовоспалительное и антисептическое действие.Способ применения: снять с пластыря защитную пленку и приклеить его на влажную кожу носа. Когда пластырь полностью высохнет, удалить пластырь, потянув его с двух концов. Затем ватной палочкой очистить поверхность носа от остатков загрязнений, поосле чего желательно использовать тонер для сужения пор или другое средство с аналогичным действием.
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