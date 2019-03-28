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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              2 300 000

              Продажа Volvo FL в Подольске

              Телефон
              +78005500162
              Продавец
              КомТоргТранс
              0
              Описание товара
              Марка и модель: VOLVO FLL 4x2
              Тип кузова: Автомобиль - рефрижератор 
              Тип кабины: 2-х местная дневная. 
              Год выпуска: 2013 г. 
              Цвет: белый 
              Пробег: 350 852 км.
              Тип двигателя: Дизельный 
              Мощность двигателя: 246 л/с. 
              Экологический класс: 5 
              Тип КПП: механическая
              Колесная формула: 4x2
              Тип подвески: передняя рессорная/задняя пневматическая 
              Тормоза: дисковые 
              Кол-во баков: 1
              Разрешенная максимальная масса: 11990 кг. 
              Масса без нагрузки: 5000 кг.
              Внутренние размеры кузова: 6,25*2,47*2,29 м.
              Толщина стенки: 65 мм.
              Объем кузова: 35 м3
              Вместимость: 15 европаллет 
              Грузоподъемность: 6990 кг 
              Дополнительное оборудование: 
              Холодильная установка: CARRIER SUPRA 750 (автономная)
              Температурный режим: -29/+25. 
              Гидроборт ZEPRO, грузоподъемность: 1500 кг. 
              Резина: 265/70R 19,5
              КОМПЛЕКТАЦИЯ ГРУЗОВИКА: ABS, автономный отопитель(воздушный), подогрев зеркал, круиз-контроль, горный тормоз. 
              ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ПРОПУСКА И ПЛАТОНА!!!
              Возможна продажа в кредит/лизинг. 11226
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