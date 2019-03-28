Продажа Volvo FL в Подольске

Марка и модель: VOLVO FLL 4x2 Тип кузова: Автомобиль - рефрижератор Тип кабины: 2-х местная дневная. Год выпуска: 2013 г. Цвет: белый Пробег: 350 852 км. Тип двигателя: Дизельный Мощность двигателя: 246 л/с. Экологический класс: 5 Тип КПП: механическая Колесная формула: 4x2 Тип подвески: передняя рессорная/задняя пневматическая Тормоза: дисковые Кол-во баков: 1 Разрешенная максимальная масса: 11990 кг. Масса без нагрузки: 5000 кг. Внутренние размеры кузова: 6,25*2,47*2,29 м. Толщина стенки: 65 мм. Объем кузова: 35 м3 Вместимость: 15 европаллет Грузоподъемность: 6990 кг Дополнительное оборудование: Холодильная установка: CARRIER SUPRA 750 (автономная) Температурный режим: -29/+25. Гидроборт ZEPRO, грузоподъемность: 1500 кг. Резина: 265/70R 19,5 КОМПЛЕКТАЦИЯ ГРУЗОВИКА: ABS, автономный отопитель(воздушный), подогрев зеркал, круиз-контроль, горный тормоз. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ПРОПУСКА И ПЛАТОНА!!! Возможна продажа в кредит/лизинг. 11226