Продажа Volvo FL в Подольске

Описание товара

Марка и модель: VOLVO FLL 4x2

Тип кузова: Автомобиль - рефрижератор

Тип кабины: 2-х местная дневная.

Год выпуска: 2013 г.

Цвет: белый

Пробег: 350 852 км.

Тип двигателя: Дизельный

Мощность двигателя: 246 л/с.

Экологический класс: 5

Тип КПП: механическая

Колесная формула: 4x2

Тип подвески: передняя рессорная/задняя пневматическая

Тормоза: дисковые

Кол-во баков: 1

Разрешенная максимальная масса: 11990 кг.

Масса без нагрузки: 5000 кг.

Внутренние размеры кузова: 6,25*2,47*2,29 м.

Толщина стенки: 65 мм.

Объем кузова: 35 м3

Вместимость: 15 европаллет

Грузоподъемность: 6990 кг

Дополнительное оборудование:

Холодильная установка: CARRIER SUPRA 750 (автономная)

Температурный режим: -29/+25.

Гидроборт ZEPRO, грузоподъемность: 1500 кг.

Резина: 265/70R 19,5

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГРУЗОВИКА: ABS, автономный отопитель(воздушный), подогрев зеркал, круиз-контроль, горный тормоз.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ПРОПУСКА И ПЛАТОНА!!!

Возможна продажа в кредит/лизинг. 11226