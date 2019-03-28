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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              1 800 000

              Самосвальный полуприцеп Kaessbohrer

              Телефон
              +78005500162
              Продавец
              КомТоргТранс
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              Описание товара
              Cамосвальный полуприцеп Kassbohrer DL 
              Объем кузова, м3: 34
              Материал кузова: Сталь
              Марка осей: BPW
              Тормоза: Барабанные
              Пневматическая подвеска
              Подъемная ось
              Форма кузова: Полукруглый
              Производитель: Kassbohrer (Россия)
              Марка осей: BPW
              Тип подвески: Пневматическая
              Тип тормоза: Барабанный
              Разрешенная полная масса, кг: 39 000
              Собственный вес, кг: 8000
              Грузоподъемность, кг: 31 000
              Высота ССУ, мм: 1 220-1 250
              Подъемная ось: Передняя подъемная ось, автоматическая
              Возможна покупка в кредит, лизинг.
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