Тягач DAF XF 105.560 2017 года

Описание товара

Марка, модель: DAF FTT XF105.460

Тип: грузовой-тягач седельный

Год выпуска: 2017

Пробег: 167 597км.

Колесная формула: 6х4

Полная масса: 33 000 кг.

Грузоподъемность: 23 410 кг.

Двигатель: дизельный/Euro-5

Мощность: 462 л.с.

КПП: АКПП

Кабина: спальная/двухместная/2 спальных места

Цвет:зелёный

Данный тягач находится на гарантии у официального дилера. До конца горда!

Резина-остаток 70%, центральный замок, USB, магнитофон, круиз контроль, кондиционер, люк, полный электропакет, 1 топливный бак, , холодильник, рация.