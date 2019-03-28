Тягач DAF XF 105.560 2017 года

Описание товара
Марка, модель: DAF FTT XF105.460
Тип: грузовой-тягач седельный
Год выпуска: 2017
Пробег: 167 597км.
Колесная формула: 6х4
Полная масса: 33 000 кг.
Грузоподъемность: 23 410 кг.
Двигатель: дизельный/Euro-5
Мощность: 462 л.с.
КПП: АКПП
Кабина: спальная/двухместная/2 спальных места
Цвет:зелёный
Данный тягач находится на гарантии у официального дилера. До конца горда!
Резина-остаток 70%, центральный замок, USB, магнитофон, круиз контроль, кондиционер, люк, полный электропакет, 1 топливный бак, , холодильник, рация.