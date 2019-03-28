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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              6 250 000

              Тягач DAF XF 105.560 2017 года

              Телефон
              +78005500162
              Продавец
              КомТоргТранс
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              Описание товара
              Марка, модель: DAF FTT XF105.460
              Тип: грузовой-тягач седельный
              Год выпуска: 2017
              Пробег: 167 597км.
              Колесная формула: 6х4
              Полная масса: 33 000 кг.
              Грузоподъемность: 23 410 кг.
              Двигатель: дизельный/Euro-5
              Мощность: 462 л.с.
              КПП: АКПП
              Кабина: спальная/двухместная/2 спальных места
              Цвет:зелёный
              Данный тягач находится на гарантии у официального дилера. До конца горда!
              Резина-остаток 70%, центральный замок, USB, магнитофон, круиз контроль, кондиционер, люк, полный электропакет, 1 топливный бак, , холодильник, рация.
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