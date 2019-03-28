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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              2 600 000

              Продажа MAn TGS 26.350

              Телефон
              +78005500162
              Продавец
              КомТоргТранс
              0
              Описание товара
              Адрес: Московская область, городской округ Подольск, деревня Бережки, 3

              Марка и модель: MAN TGS 26.350. 
              Тип автомобиля: грузовой рефрижератор. 
              Тип кабины: 2-х местная с одним спальным. 
              Год выпуска: 2011 г. 
              Цвет: белый. 
              Пробег: 1250000 км. 
              Разрешенная максимальная масса: 26000 кг. 
              Масса без нагрузки: 11860 кг. 
              Объем двигателя: 10518. 
              Тип двигателя: дизельный. 
              Мощность двигателя: 350 л.с. 
              Экологический класс: EURO3. 
              Тип КПП: АКПП. 
              Колесная формула: 6x2. 
              Тип подвески: передняя рессорная/задняя пневматическая. 
              Количество осей: 3 (3-я ось подъемная). 
              Тормоза: дисковые, ABS, горный тормоз. 
              Размер шин: 315/70 R22.5. 
              Запасное Колесо. 
              Топливный бак: 1. 
              Тип кузова: рефрижератор. 
              Внутренние размеры: 
              Длина: 7750 мм. 
              Ширина: 2450 мм. 
              Высота: 2550 мм. 
              Толщина стенки 70 мм. 
              Объем кузова: 48 см3. 
              Вместимость европаллет: 19. 
              Гидроборт BAR, грузоподъемность: 1500 кг. 
              Холодильная установка: Carrier supra 750, температурный режим -29 /+12 градусов. 
              Автономный отопитель, кондиционер, электростеклоподъемники, электрозеркала, подогрев зеркал, круиз-контроль, центральный замок.
              Возможна продажа в кредит/лизинг.Цена указана с НДС. 11816
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