Продажа MAn TGS 26.350

Описание товара

Адрес: Московская область, городской округ Подольск, деревня Бережки, 3



Марка и модель: MAN TGS 26.350.

Тип автомобиля: грузовой рефрижератор.

Тип кабины: 2-х местная с одним спальным.

Год выпуска: 2011 г.

Цвет: белый.

Пробег: 1250000 км.

Разрешенная максимальная масса: 26000 кг.

Масса без нагрузки: 11860 кг.

Объем двигателя: 10518.

Тип двигателя: дизельный.

Мощность двигателя: 350 л.с.

Экологический класс: EURO3.

Тип КПП: АКПП.

Колесная формула: 6x2.

Тип подвески: передняя рессорная/задняя пневматическая.

Количество осей: 3 (3-я ось подъемная).

Тормоза: дисковые, ABS, горный тормоз.

Размер шин: 315/70 R22.5.

Запасное Колесо.

Топливный бак: 1.

Тип кузова: рефрижератор.

Внутренние размеры:

Длина: 7750 мм.

Ширина: 2450 мм.

Высота: 2550 мм.

Толщина стенки 70 мм.

Объем кузова: 48 см3.

Вместимость европаллет: 19.

Гидроборт BAR, грузоподъемность: 1500 кг.

Холодильная установка: Carrier supra 750, температурный режим -29 /+12 градусов.

Автономный отопитель, кондиционер, электростеклоподъемники, электрозеркала, подогрев зеркал, круиз-контроль, центральный замок.

Возможна продажа в кредит/лизинг.Цена указана с НДС. 11816