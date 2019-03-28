MAN TGS 26.350 2011г

Марка и модель: MAN TGS 26.350. Тип автомобиля: грузовой рефрижератор. Тип кабины: 2-х местная с одним спальным. Год выпуска: 2011 г. Цвет: белый. Пробег: 1200000 км. Разрешенная максимальная масса: 26000 кг. Масса без нагрузки: 11860 кг. Объем двигателя: 10518. Тип двигателя: дизельный. Мощность двигателя: 350 л.с. Экологический класс: EURO3. Тип КПП: АКПП. Колесная формула: 6x2. Тип подвески: передняя рессорная/задняя пневматическая. Количество осей: 3 (3-я ось подъемная). Тормоза: дисковые, ABS, горный тормоз. Размер шин: 315/70 R22.5. Запасное Колесо. Топливный бак: 1. Тип кузова: рефрижератор. Внутренние размеры: Длина: 7750 мм. Ширина: 2450 мм. Высота: 2550 мм. Толщина стенки 70 мм. Объем кузова: 48 см3. Вместимость европаллет: 19. Гидроборт BAR, грузоподъемность: 1500 кг. Холодильная установка: Carrier Supra 750, температурный режим -29 /+12 градусов. Автономный отопитель, кондиционер, электростеклоподъемники, электрозеркала, подогрев зеркал, круиз-контроль, центральный замок. Возможна продажа в кредит/лизинг.Цена указана с НДС. 11177