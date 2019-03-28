Продажа Автопоезда MAN TGS 26.350

Описание товара
Автопоезд рефрижератор MAN TGS 26.350 в сцепке с прицепом Schmitz Z.KO18 (Шмитс) для перевозки грузов общим объемом 96 м3/ 38 европаллет.
Марка и модель: MAN TGS 26.350.
Тип автомобиля: грузовой рефрижератор.
Тип кабины: 2-х местная с одним спальным.
Год выпуска: 2011 г.
Цвет: белый.
Пробег: км.
Разрешенная максимальная масса: 26000 кг.
Масса без нагрузки: 11860 кг.
Объем двигателя: 10518.
Тип двигателя: дизельный.
Мощность двигателя: 350 л.с.
Экологический класс: EURO3.
Тип КПП: АКПП.
Колесная формула: 6x2.
Тип подвески: передняя рессорная/задняя пневматическая.
Количество осей: 3 (3-я ось подъемная).
Тормоза: дисковые, ABS, горный тормоз.
Размер шин: 315/70 R22.5.
Запасное Колесо.
Топливный бак: 1.
Тип кузова: рефрижератор.
Внутренние размеры:
Длина: 7750 мм.
Ширина: 2450 мм.
Высота: 2550 мм.
Толщина стенки 70 мм.
Объем кузова: 48 см3.
Вместимость европаллет: 19.
Гидроборт BAR, грузоподъемность: 1500 кг.
Холодильная установка: Carrier Supra 750, температурный режим -29 /+12 градусов.
Автономный отопитель, кондиционер, электростеклоподъемники, электрозеркала, подогрев зеркал, круиз-контроль, центральный замок. ПРИЦЕП: Марка и модель: Schmitz ZKO18
Тип прицепа: рефрижератор.
Год выпуска: 2011 г.
Цвет: белый.
Разрешенная максимальная масса: 18000 кг.
Масса без нагрузки:7500 кг.
Объем кузова: 48 м3.
Внутренние размеры:
Длина 7750 мм.
Ширина 2450 мм.
Высота 2550 мм.
Толщина стенки 70 мм.
Грузоподъемность: 10500 кг.
Гидроборт BAR,грузоподъемность: 1500 кг.
Холодильная установка: Carrier, температурный режим -29/+12. Оси SAF. Кол-во осей:2.
Тип подвески: пневматическая.
Тормоза: дисковые.
Размер шин:385/65 R22.5.
Корзина под запасное колесо: есть.
Выдвижное дышло, сквозная загрузка.
Возможна продажа в кредит/лизинг. 11600