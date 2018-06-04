Apple iPhone 6s, 64ГБ

Описание товара

Полные характеристики iPhone 6s.

aGPS есть

GPS-модуль есть

Автофокус есть / также стабилизатор изображения /

Ввод данных Сенсор отпечатка пальца / Touch ID 2 Gen /

Вес 143 г

Видео (основная) 3840x2160 (4K) пикс / 30 кадров/сек, до 240 кадров/сек при разрешении 1280х720 пикс /

Видеоускоритель есть

Время в режиме интернет-серфинга 10 ч / в режиме Wi-Fi до 11 ч /

Время в режиме ожидания 240 ч

Время в режиме плеера 50 ч / в режиме видео до 11 ч /

Время в режиме телефонии 3G 14 ч

Вспышка есть / двойная светодиодная /

Встроенная память 64 ГБ

Геометки есть

Дополнительно Шумоподавление / Гироскоп / Фонарик / Датчик приближения / Датчик освещения /

Ёмкость аккумулятора 1715 мАч

Камера (основная) 12 МПикс / светосила f/2.2 /

Камера (фронтальная) 5 МПикс / + Retina Flash /

Кол-во ядер процессора 2 / APPle A9 + M9 /

Коммуникации Коммуникации

Материал металл / анодированный алюминий /

Мультимедиа Медиаплеер / Диктофон /

Несъемный аккумулятор есть

Оперативная память 2048 МБ

Операционная система iOS

Основной дисплей 4.7" / 1334х750 пикс / 326 PPi / IPS / Сенсорный экран /

Поддержка ГЛОНАСС есть

Порты подключения Наушники (3.5 мм) /

Размеры (ВхШхТ) 138.1х67.1х7.1 мм

Разрешение (основная) 4608x2592 пикс

Разрешение (фронтальная) 1920x1080 пикс

Слот для карт памяти нет

Соотношение дисплей/корпус 66 %

Стандарты связи GSM / 3G / 4G (LTE) / VoLTE / CDMA /

Тип SIM-карты nano-SIM

Тип аккумулятора Li-Ion

Тип корпуса моноблок

Тип устройства смартфон

Цифровой компас есть

Частота процессора 1820 МГц