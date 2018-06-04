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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.06.2018
              25 340

              Apple iPhone 6s, 64ГБ

              Телефон
              +79023359009
              Продавец
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              0
              Описание товара

              Полные характеристики iPhone 6s.

              aGPS есть

              GPS-модуль есть

              Автофокус есть / также стабилизатор изображения /

              Ввод данных Сенсор отпечатка пальца / Touch ID 2 Gen /

              Вес 143 г

              Видео (основная) 3840x2160 (4K) пикс / 30 кадров/сек, до 240 кадров/сек при разрешении 1280х720 пикс /

              Видеоускоритель есть

              Время в режиме интернет-серфинга 10 ч / в режиме Wi-Fi до 11 ч /

              Время в режиме ожидания 240 ч

              Время в режиме плеера 50 ч / в режиме видео до 11 ч /

              Время в режиме телефонии 3G 14 ч

              Вспышка есть / двойная светодиодная /

              Встроенная память 64 ГБ

              Геометки есть

              Дополнительно Шумоподавление / Гироскоп / Фонарик / Датчик приближения / Датчик освещения /

              Ёмкость аккумулятора 1715 мАч

              Камера (основная) 12 МПикс / светосила f/2.2 /

              Камера (фронтальная) 5 МПикс / + Retina Flash /

              Кол-во ядер процессора 2 / APPle A9 + M9 /

              Коммуникации Коммуникации

              Материал металл / анодированный алюминий /

              Мультимедиа Медиаплеер / Диктофон /

              Несъемный аккумулятор есть

              Оперативная память 2048 МБ

              Операционная система iOS

              Основной дисплей 4.7" / 1334х750 пикс / 326 PPi / IPS / Сенсорный экран /

              Поддержка ГЛОНАСС есть

              Порты подключения Наушники (3.5 мм) /

              Размеры (ВхШхТ) 138.1х67.1х7.1 мм

              Разрешение (основная) 4608x2592 пикс

              Разрешение (фронтальная) 1920x1080 пикс

              Слот для карт памяти нет

              Соотношение дисплей/корпус 66 %

              Стандарты связи GSM / 3G / 4G (LTE) / VoLTE / CDMA /

              Тип SIM-карты nano-SIM

              Тип аккумулятора Li-Ion

              Тип корпуса моноблок

              Тип устройства смартфон

              Цифровой компас есть

              Частота процессора 1820 МГц

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