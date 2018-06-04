Apple iPhone 6s, 64ГБ

Полные характеристики iPhone 6s.
aGPS есть
GPS-модуль есть
Автофокус есть / также стабилизатор изображения /
Ввод данных Сенсор отпечатка пальца / Touch ID 2 Gen /
Вес 143 г
Видео (основная) 3840x2160 (4K) пикс / 30 кадров/сек, до 240 кадров/сек при разрешении 1280х720 пикс /
Видеоускоритель есть
Время в режиме интернет-серфинга 10 ч / в режиме Wi-Fi до 11 ч /
Время в режиме ожидания 240 ч
Время в режиме плеера 50 ч / в режиме видео до 11 ч /
Время в режиме телефонии 3G 14 ч
Вспышка есть / двойная светодиодная /
Встроенная память 64 ГБ
Геометки есть
Дополнительно Шумоподавление / Гироскоп / Фонарик / Датчик приближения / Датчик освещения /
Ёмкость аккумулятора 1715 мАч
Камера (основная) 12 МПикс / светосила f/2.2 /
Камера (фронтальная) 5 МПикс / + Retina Flash /
Кол-во ядер процессора 2 / APPle A9 + M9 /
Коммуникации Коммуникации
Материал металл / анодированный алюминий /
Мультимедиа Медиаплеер / Диктофон /
Несъемный аккумулятор есть
Оперативная память 2048 МБ
Операционная система iOS
Основной дисплей 4.7" / 1334х750 пикс / 326 PPi / IPS / Сенсорный экран /
Поддержка ГЛОНАСС есть
Порты подключения Наушники (3.5 мм) /
Размеры (ВхШхТ) 138.1х67.1х7.1 мм
Разрешение (основная) 4608x2592 пикс
Разрешение (фронтальная) 1920x1080 пикс
Слот для карт памяти нет
Соотношение дисплей/корпус 66 %
Стандарты связи GSM / 3G / 4G (LTE) / VoLTE / CDMA /
Тип SIM-карты nano-SIM
Тип аккумулятора Li-Ion
Тип корпуса моноблок
Тип устройства смартфон
Цифровой компас есть
Частота процессора 1820 МГц