Apple iPhone 6, 64ГБ, gold

Общие характеристики
Тип корпуса
Классический
Управление
механические кнопки
Тип SIM-карты
nano SIM
Количество SIM-карт
1
Вес, г
113 г
Размеры (ШxВxТ)
58.6 мм x 123.8 мм x 7.6 мм
Экран
Тип экрана
Сенсорный экран
Тип сенсорного экрана
емкостный , мультитач
Диагональ
4
Разрешение основного дисплея (pix)
1136x640
Число пикселей на дюйм (PPI)
326
Автоматический поворот экрана
есть
Мультимедийные возможности
Фотокамера
Светодиодная
Запись видеороликов
есть
Макс. разрешение видео
3840x2160
Макс. частота кадров видео
30 кадров/с
Фронтальная камера
есть
Аудио
AAC , MP3
Разъем для наушников
3.5 мм
Связь
Стандарт
GSM 900/1800/1900 / 3G / 4G / LTE
Интерфейсы
NFC , USB , Wi-Fi 802.11ac
Спутниковая навигация
GPS , ГЛОНАСС
Cистема A-GPS
есть
Память и процессор
Процессор
Apple A9
Объем памяти
32Гб
Питание
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор
несъемный
Другие функции
Управление
Голосовой набор , Голосовое управление
Режим полета
есть
Датчики
гироскоп , компас , освещенности , приближения , считывание отпечатка пальца
Фонарик
есть
Дополнительная информация
Дата анонсирования
2016-03-21