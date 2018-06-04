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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.06.2018
              22 500

              Apple iPhone 6, 64ГБ, gold

              Телефон
              +79023359009
              Продавец
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              Описание товара

              Общие характеристики

              Тип корпуса

              Классический

              Управление

              механические кнопки

              Тип SIM-карты

              nano SIM

              Количество SIM-карт

              1

              Вес, г

              113 г

              Размеры (ШxВxТ)

              58.6 мм x 123.8 мм x 7.6 мм

              Экран

              Тип экрана

              Сенсорный экран

              Тип сенсорного экрана

              емкостный  , мультитач

              Диагональ

              4

              Разрешение основного дисплея (pix)

              1136x640

              Число пикселей на дюйм (PPI)

              326

              Автоматический поворот экрана

              есть

              Мультимедийные возможности

              Фотокамера

              Светодиодная

              Запись видеороликов

              есть

              Макс. разрешение видео

              3840x2160

              Макс. частота кадров видео

              30 кадров/с

              Фронтальная камера

              есть

              Аудио

              AAC , MP3

              Разъем для наушников

              3.5 мм

              Связь

              Стандарт

              GSM 900/1800/1900 / 3G / 4G / LTE

              Интерфейсы

              NFC , USB , Wi-Fi 802.11ac

              Спутниковая навигация

              GPS , ГЛОНАСС

              Cистема A-GPS

              есть

              Память и процессор

              Процессор

              Apple A9

              Объем памяти

              32Гб

              Питание

              Тип аккумулятора

              Li-Ion

              Аккумулятор

              несъемный

              Другие функции

              Управление

              Голосовой набор , Голосовое управление

              Режим полета

              есть

              Датчики

              гироскоп , компас , освещенности , приближения , считывание отпечатка пальца

              Фонарик

              есть

              Дополнительная информация

              Дата анонсирования

              2016-03-21

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