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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              1 453 500

              Фронтальный погрузчик NEO 300

              Телефон
              +78001009986
              Продавец
              АТК
              0
              Описание товара
              Фронтальный погрузчик NEO 300 – с джойстиком, который обеспечивает удобное выполнение различных рабочих операций. Объем ковша - 1.5 м3.

              Особенность модели:
              На двигателе YUCHAI YCD4J22T-115 установлен датчик давления моторного масла с устройством сигнализации.
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