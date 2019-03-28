Описание товара

Фронтальный погрузчик NEO 300 – с джойстиком, который обеспечивает удобное выполнение различных рабочих операций. Объем ковша - 1.5 м3.



Особенность модели:

На двигателе YUCHAI YCD4J22T-115 установлен датчик давления моторного масла с устройством сигнализации.