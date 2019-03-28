Фронтальный погрузчик MOLOT 180

Описание товара
Страна производства Китай
Год изготовления 2018
Цвет Многоцветный: серый, красный, белый
Двигатель, производитель YUCHAI YN27 Дизель, 4 цилиндра, водяное охлаждение, мощность 42 кВт. Свеча накала
Трансмиссия АКПП (2 в перед, 2 назад)
Колеса 23.5/70-16
Управление стрелой, ковшом Джойстик
Рама Шарнирно-сочлененная
Ковш Объем 0,8 м3
Габариты (ДхШхВ) 5200х1790х2550
Вес 3100 кг
Номинальная грузоподъемность 1800 кг
Высота погрузки 3300 мм
Минимальный радиус поворота 3500 мм
Клиренс 270 мм
Кабина Отопитель, магнитола, вентилятор, проблесковый маячок желтого цвета, регулируемая рулевая колонка
Тормоза Барабанные