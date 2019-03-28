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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              807 500

              Фронтальный погрузчик MOLOT 180

              Телефон
              +78001009986
              Продавец
              АТК
              0
              Описание товара
              Страна производства Китай
              Год изготовления 2018
              Цвет Многоцветный: серый, красный, белый
              Двигатель, производитель YUCHAI YN27 Дизель, 4 цилиндра, водяное охлаждение, мощность 42 кВт. Свеча накала
              Трансмиссия АКПП (2 в перед, 2 назад)
              Колеса 23.5/70-16
              Управление стрелой, ковшом Джойстик
              Рама Шарнирно-сочлененная
              Ковш Объем 0,8 м3
              Габариты (ДхШхВ) 5200х1790х2550
              Вес 3100 кг
              Номинальная грузоподъемность 1800 кг
              Высота погрузки 3300 мм
              Минимальный радиус поворота 3500 мм
              Клиренс 270 мм
              Кабина Отопитель, магнитола, вентилятор, проблесковый маячок желтого цвета, регулируемая рулевая колонка
              Тормоза Барабанные
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