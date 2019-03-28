Фронтальный погрузчик MOLOT 180

Описание товара

Страна производства Китай

Год изготовления 2018

Цвет Многоцветный: серый, красный, белый

Двигатель, производитель YUCHAI YN27 Дизель, 4 цилиндра, водяное охлаждение, мощность 42 кВт. Свеча накала

Трансмиссия АКПП (2 в перед, 2 назад)

Колеса 23.5/70-16

Управление стрелой, ковшом Джойстик

Рама Шарнирно-сочлененная

Ковш Объем 0,8 м3

Габариты (ДхШхВ) 5200х1790х2550

Вес 3100 кг

Номинальная грузоподъемность 1800 кг

Высота погрузки 3300 мм

Минимальный радиус поворота 3500 мм

Клиренс 270 мм

Кабина Отопитель, магнитола, вентилятор, проблесковый маячок желтого цвета, регулируемая рулевая колонка

Тормоза Барабанные