Смартфон Conquest S6 Rugged Phone

Описание товара

5 Inch HD Display, 4G, Dual-Band WiFi, Android 6.0, IP68, Octa-Core CPU, Fingerprint, NFC (Red) Этот Android-смартфон оснащен водонепроницаемый дизайн IP68. Благодаря этому ваш надежный смартфон полностью защищен от воды , пыли и капель. Независимо от того, куда вы направляетесь дальше, этот Android-смартфон будет следовать за вами. С 4G и двухдиапазонный Wi-Fi вы останетесь на связи в любое время. Неважно, вы дома или в дикой природе. Этот прочный смартфон позволяет вам оставаться на связи с друзьями и семьей независимо от того , где вы находитесь. Кроме того, он поддерживает GPS и оснащен функцией SOS. Это делает его идеальным наружным телефоном, который должен быть на вашей стороне, когда выходите.

Этот прочный телефон работает в операционной системе Android 6.0. Благодаря этому вы сможете пользоваться новейшими программными функциями, доступными на сегодняшнем рынке. Имея доступ к Google Play, вы можете загружать приложения, игры и многое другое. Этот Android-телефон позволит вам развлекаться где угодно и в любое время . На 5-дюймовом дисплее IPS вы сможете наслаждаться любимой медиа в потрясающем разрешении 720p. Телефон 32 ГБ Поддерживает встроенную память и оснащена дополнительные 32 Гб слот для SD-карт. Это позволяет хранить много файлов для хранения всех файлов и носителей .

Завоевание S6 не только жестко снаружи, но и обладает мощным оборудованием. Процессор окт-Core и оперативная память 3 ГБ предназначена для создания потрясающего пользовательский интерфейс. Кроме того, телефон Android оснащен батареей 6000 мАч, которая позволяет вам наслаждаться всеми функциями вашего телефона до 16 часов. Со всем этим соком под рукой вы сможете пройти весь день , не беспокоясь о сроке службы батареи. Если вы занимаетесь мобильные игры, фильмы, Или просто нравится делать звонки - этот мобильный телефон обрабатывает все ваши требования.

В задней части телефона Android установлен сверхбыстрый сканер отпечатков пальцев. Это позволяет безопасно хранить все ваши файлы и разблокировать мобильный телефон мгновенно . Кроме того, он оснащен высококачественный 13-мегапиксельная камера, Которая позволяет снимать видео 1080p. С ЭТИМ Android-смартфоном на вашей стороне вы сможете запечатлеть потрясающие фотографии всех ваших предстоящих праздников .

Этот прочный телефон поставляется с 12-месячной гарантией, представленный лидер на электронном устройства, а также опционный электронный гаджет. , Это позволяет безопасно хранить все ваши файлы и разблокировать мобильный телефон мгновенно . Кроме того, он оснащен высококачественной 13-мегапиксельной камерой, которая позволяет снимать видео 1080p. С ЭТИМ Android-смартфоном на вашей стороне вы сможете запечатлеть потрясающие фотографии всех ваших предстоящих праздников . Технические характеристики производителя

Генеральная

Версия ОС: Android 6.0 Процессор: MTK6735 1.3GHz окт-Core Частота процессора (макс): 1,3 ГГц Оперативная память: 3 ГБ Графический процессор: Mali-T720 Внутренняя память: 32 Гб Внешняя память: поддержка до 32 Гб Размер экрана: 5 дюймов IPS Corning Gorilla стекла 4, взрыв стекло, 9H Твердость Разрешение экрана: 1280X720 Сенсорный экран: Поддержка Емкостного Мультитач: Поддержка 5 точек Частота: 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц, 3G: WCDMA 850/900/1900 / 2100 МГц TDSCDMA: В34 / В39, 4G: СЗД В1 / В3 / В7 / B20, B38 с TDD / В39 / В40 / B41