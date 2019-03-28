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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
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              Мишки и зайцы из роз. Коробка в подарок. Под заказ

              Телефон
              +79244441124
              Продавец
              МВК импорт
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              Описание товара
              Оригинальный подарок на любой праздник! Мишка 25 см (белый, розовый, красный): 1200 руб. + подарочная коробка бесплатно!Мишка 40 см с бантом (мятный, розовый, фиолетовый): 2300 руб. + подарочная коробка бесплатно!Мишка 40 см с сердцем (бордовый, персиковый, красный, светло-розовый): 2400 руб. + подарочная коробка бесплатно!Заяц 45 см (синий, кремовый, розовый): 2600 руб.+ подарочная коробка бесплатно!Материал изготовления: фоамиран -экологически безопасный, декоративный пенистый материал. Преимущества: долговечный материал, не теряющий формы и цвета, обладает водоотталкивающими свойствами, изделие можно мыть.Предлагаем мишек под заказ оптом от 500 рублей!
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