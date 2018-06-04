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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.06.2018
              3 950

              H-mobile W-80 (47)

              Телефон
              +79023359009
              Продавец
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              Описание товара

              Бренд:H-mobile Разблокировка телефона:Да Количество ядер:1 Встроенная память: < 2 ГБ Сотовая связь:GSM/WCDMA Камера заднего вида:2 MP Начало продаж:2016 Операционная система:Android Разрешение экрана:854x480 Формат:Моноблок Поддерживаемый язык:Русский,Французский,Испанский,Португальский,Английский Диагональ экрана:4,7 Сотовая связь:MP3-плеер,Сенсорный экран,FM-радио,Короткие сообщения,Bluetooth,Видеоплеер,Фронтальная камера,Wi-Fi,Слот для карт памяти Толщина:Ультратонкий (до 9 мм) Количество камер:Фронтальная и основная Количество SIM-карт:2 Тип сенсора экрана:Ёмкостный Режим сети:2SIM, одна частота Состояние:Новый Оперативная память:512 МБ Производитель процессора:MTK Аккумулятор:Съёмный Размеры:140*69*6mm Цветность экрана:Цветной

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