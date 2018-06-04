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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.06.2018
              6 800

              Смартфон Doogee X5

              Телефон
              +79023359009
              Продавец
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              Описание товара

              Бренд:DOOGEE Разблокировка телефона:Да Google Play :Да Начало продаж:2016 Разрешение видеозаписи:720P Время разговора:4~6 hours Количество ядер:4 Ёмкость аккумулятора:4000mAh Поддерживаемый язык:Норвежский,Русский,Итальянский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Турецкий,Португальский,Английский Операционная система:Android Сотовая связь:Датчик силы тяжести,MP3-плеер,GPRS,Сенсорный экран,GPS,Короткие сообщения,Bluetooth,Видеоплеер,Wi-Fi,Слот для карт памяти Формат:Моноблок Оперативная память:2 ГБ Камера заднего вида:5 MP Встроенная память:16 ГБ Количество камер:Фронтальная и основная Количество SIM-карт:2 Разрешение экрана:1280x720 Тип сенсора экрана:Ёмкостный Doogee Model:X5 Max Pro 2 ГБ 16 ГБ Сотовая связь:GSM/WCDMA/LTE Состояние:Новый Производитель процессора:MTK Режим сети:2SIM, несколько частот Фронтальная камера:8 MP Размеры:14.30 x 7.30 x 1.04 cm Аккумулятор:Съёмный Цветность экрана:Цветной Диагональ экрана:5,0 Толщина:Обычный (более 10 мм) Power Plug Type::EU Standard Unlock Phones::Yes Doogee Name::Doogee Doogee Model::X5 MAX Pro SIM Card: :Dual SIM dual standby. 1 Micro SIM, 1 Nano SIM

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