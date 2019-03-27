Описание товара

Средства"Thetford","Биола","Мультисан" для биотуалетов и мобильных туалетных кабин.

Назначение: Обработка и консервация отходов в мобильных и стационарных туалетных кабинах,дезодорация поверхностей туалетов и технических средств, обслуживающих автономные туалеты.

Средство содержит активные ингредиенты, нейтрализующие запах и маскирующие цвет отходов, эффективно подавляет развитие гнилостных процессов, предотвращает газообразование, способствует растворению твердых отходов и легкому очищению баков. Не содержит экологически вредных компонентов (фосфатов, фенолов, кислот, щелочей, окислителей, формальдегида), компонентов, вызывающих коррозию металлов, старение пластмасс и резины, не выделяет вредных паров. Состав: Очищенная вода, композиция ионогенных и неионогенных ПАВ, парфюмерная композиция, краситель .

Показатель pH: - 6 (в 1% растворе).