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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.06.2018
              6 800

              Oukitel K4000

              Телефон
              +79023359009
              Продавец
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              Описание товара

              Бренд:Oukitel Телефон у которого есть свои"примочки". Стоит показать в камеру жест V  пальцами и камера сделает фотографию - это отличительная особенность бренда на всех моделях, независимо от стоимости.  Разблокировка телефона:Да Google Play :Да Аккумулятор:Несъёмный Разрешение видеозаписи:720P Количество ядер:4 Поддерживаемый язык:Норвежский,Русский,Итальянский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Турецкий,Португальский,Английский Операционная система:Android Фронтальная камера:5 MP Сотовая связь:Датчик силы тяжести,MP3-плеер,FM-радио,Сенсорный экран,GPS,Короткие сообщения,Bluetooth,Видеоплеер,Фронтальная камера,HD-видеоплеер,Wi-Fi Формат:Моноблок Камера заднего вида:13.0 MP Оперативная память:2 ГБ Встроенная память:16 ГБ Количество камер:Фронтальная и основная Количество SIM-карт:2 Начало продаж:2017 Разрешение экрана:1280x720 Тип сенсора экрана:Ёмкостный Сотовая связь:GSM/WCDMA/LTE Oukitel модель:K4000 Плюс 2 ГБ 16 ГБ Состояние:Новый Ёмкость аккумулятора:4100mAh Производитель процессора:MTK Режим сети:2SIM, несколько частот Цветность экрана:Цветной Время разговора:-- Диагональ экрана:5,0 Размеры:14.45 x 7.16 x 1.05 cm Толщина:Обычный (более 10 мм

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