Силиконовый чехол для Fly FS502 Cirrus 1(матовый, черный)

Описание товара

Матовый силиконовый чехол для Fly FS502 Cirrus 1 изготовленный из качественных материалов.Все технологические отверстия соответствуют модели телефона.Благодаря матовой поверхности, чехол приятен на ощупь и надежно защищает корпус телефона.