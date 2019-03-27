Защитное гибкое стекло для Huawei P10 lite 2017 (черное)

Описание товара

Противоударное защитное гибкое стекло- прочное и тонкое стекло, которое гнётся. Оно отлично прилегает к поверхности экрана, гладкое на ощупь и устойчиво к загрязнениям. Идеально подходит для телефонов с закругленными краями.