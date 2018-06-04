Смартфон Doogee Y6

Описание товара

Бренд:DOOGEE Разблокировка телефона:Да Doogee Model:Y6 2 ГБ 16 ГБ Google Play :Да Аккумулятор:Несъёмный Начало продаж:2016 Разрешение видеозаписи:720P Поддерживаемый язык:Норвежский,Русский,Итальянский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Турецкий,Португальский,Английский Операционная система:Android Сотовая связь:Датчик силы тяжести,MP3-плеер,GPRS,Сенсорный экран,GPS,Короткие сообщения,Bluetooth,Видеоплеер,Слот для карт памяти,E-mail Формат:Моноблок Количество ядер:8 Камера заднего вида:13.0 MP Оперативная память:2 ГБ Толщина:Ультратонкий (до 9 мм) Встроенная память:16 ГБ Количество камер:Фронтальная и основная Размеры:15.42 x 7.75 x 0.85 cm Количество SIM-карт:2 Разрешение экрана:1280x720 Тип сенсора экрана:Ёмкостный Сотовая связь:GSM/WCDMA/LTE Время разговора:15h Состояние:Новый Производитель процессора:MTK Ёмкость аккумулятора:3200mAh Режим сети:2SIM, несколько частот Фронтальная камера:8 MP Диагональ экрана:5,5 Цветность экрана:Цветной