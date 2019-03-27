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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.03.2019
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              Биотуалеты -продажа, аренда, обслуживание

              Телефон
              +74955404947
              Продавец
              Полимер-Сервис
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              Описание товара
              ООО «Полимер-Сервис» – лидер в сфере продаж туалетных кабин, аренды биотуалетов и обслуживания. Более 10 лет мы сотрудничаем с клиентами из различных городов России, а в нашем штате трудится более 50 сотрудников, готовых удовлетворить запросы даже самого требовательного клиента. Мы поможем выбрать модель биотуалета, подскажем, какие моющие средства потребуются для грамотного ухода за туалетной кабинкой. Кроме того, профессионалы всегда готовы выполнить такие работы, как очистка накопительного бака и откачка отходов. Соблюдение обязательств и сроков – важная составляющая успешного взаимодействия с клиентами. Мы сделаем все, чтобы вы остались довольны уровнем предоставленных услуг и посоветовали нас знакомым!
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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