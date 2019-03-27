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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.03.2019
              3 700

              Ходунки шагающие LY-505

              Телефон
              +78793398753
              Продавец
              КАВИНТЕХСТРОЙ
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              Описание товара
              Ходунки шагающие LY-505-B являются одной из незаменимых приспособлений для пользователей, восстанавливающих сою физическую активность. Ходунки оказывают поддержку во время движения пациентов, перенесших операции, имеющих травмы и функциональные нарушения.
              Алюминиевый каркас изделия покрыт защитным составом, предотвращающим риск возникновения коррозии. Ручные опоры оборудованы мягкими вставками. На ножках надеты прорезиненные насадки, не царапающие пол. Высота устройства регулируется механическими фиксаторами.
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