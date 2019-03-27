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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.03.2019
              390

              Жидкая керамическая теплоизоляция"Теплосил

              Телефон
              +78793398753
              Продавец
              КАВИНТЕХСТРОЙ
              0
              Описание товара
              Жидкая теплоизоляция"Теплосил" керамическая.
              Теплоизоляционные покрытия ТЕПЛОСИЛ разработаны для самых различных сфер человеческой деятельности. При строительстве и реконструкции зданий и сооружений теплоизоляция всегда была просто необходима. В строительстве материалы ТЕПЛОСИЛ успели зарекомендовать себя наилучшим образом.
              Теплоизоляторы серии ТЕПЛОСИЛ идеально подходят для теплоизоляции:
              Стен зданий (как снаружи так и изнутри);
              Кровель;
              Технических подполий;
              Трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;
              Паропроводов;
              Воздуховодов;
              Паровых котлов и бойлеров;
              Мансардных перекрытий;
              Лоджий и балконов;
              Межпанельных швов;
              Мостиков" холода;
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