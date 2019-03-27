Жидкая керамическая теплоизоляция"Теплосил

Описание товара

Жидкая теплоизоляция"Теплосил" керамическая.

Теплоизоляционные покрытия ТЕПЛОСИЛ разработаны для самых различных сфер человеческой деятельности. При строительстве и реконструкции зданий и сооружений теплоизоляция всегда была просто необходима. В строительстве материалы ТЕПЛОСИЛ успели зарекомендовать себя наилучшим образом.

Теплоизоляторы серии ТЕПЛОСИЛ идеально подходят для теплоизоляции:

Стен зданий (как снаружи так и изнутри);

Кровель;

Технических подполий;

Трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;

Паропроводов;

Воздуховодов;

Паровых котлов и бойлеров;

Мансардных перекрытий;

Лоджий и балконов;

Межпанельных швов;

Мостиков" холода;