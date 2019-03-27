Жидкая керамическая теплоизоляция"Теплосил

Жидкая теплоизоляция"Теплосил" керамическая. Теплоизоляционные покрытия ТЕПЛОСИЛ разработаны для самых различных сфер человеческой деятельности. При строительстве и реконструкции зданий и сооружений теплоизоляция всегда была просто необходима. В строительстве материалы ТЕПЛОСИЛ успели зарекомендовать себя наилучшим образом. Теплоизоляторы серии ТЕПЛОСИЛ идеально подходят для теплоизоляции: Стен зданий (как снаружи так и изнутри); Кровель; Технических подполий; Трубопроводов холодного и горячего водоснабжения; Паропроводов; Воздуховодов; Паровых котлов и бойлеров; Мансардных перекрытий; Лоджий и балконов; Межпанельных швов; Мостиков" холода;