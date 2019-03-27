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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.03.2019
              350

              Гидроизоляционный кровельный материал Теплосил

              Телефон
              +78793398753
              Продавец
              КАВИНТЕХСТРОЙ
              0
              Описание товара
              Инновационный гидроизоляционный кровельный материал «Теплосил»® -
              это жидкий полимерный гидроизоляционный однокомпонентный состав на водной основе. 
              Материал предназначен для :
              - устройства новых гидроизоляционных покрытий строительных конструкций
              зданий и сооружений;
              -гидроизоляции кровель зданий в процессе их эксплуатации;
              -гидроизоляции сооружений гражданского и промышленного строительства с по- повышенным трещинообразованием, подвергающимся осадке и вибрациям;
              -гидроизоляции поверхностей сборных сооружений гражданского и промышленного строительства подвергающихся деформациям (температурным и механическим);
              -гидроизоляции плоских, наклонных и/или имеющих сложную геометрическую
              форму кровель бетонных и металлических;
              - гидроизоляции полов, стен, стыков, швов, подверженных контактам с водой.
              особенно актуален на зданиях, подверженным деформациям за счет подвижек или усадке грунта вследствие высокой эластичности и прочности прежде, чем порваться, неармированное покрытие способно растягиваться в 5 раз.
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