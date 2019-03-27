Описание товара

Инновационный гидроизоляционный кровельный материал «Теплосил»® -

это жидкий полимерный гидроизоляционный однокомпонентный состав на водной основе.

Материал предназначен для :

- устройства новых гидроизоляционных покрытий строительных конструкций

зданий и сооружений;

-гидроизоляции кровель зданий в процессе их эксплуатации;

-гидроизоляции сооружений гражданского и промышленного строительства с по- повышенным трещинообразованием, подвергающимся осадке и вибрациям;

-гидроизоляции поверхностей сборных сооружений гражданского и промышленного строительства подвергающихся деформациям (температурным и механическим);

-гидроизоляции плоских, наклонных и/или имеющих сложную геометрическую

форму кровель бетонных и металлических;

- гидроизоляции полов, стен, стыков, швов, подверженных контактам с водой.

особенно актуален на зданиях, подверженным деформациям за счет подвижек или усадке грунта вследствие высокой эластичности и прочности прежде, чем порваться, неармированное покрытие способно растягиваться в 5 раз.