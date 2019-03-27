Инновационный гидроизоляционный кровельный материал «Теплосил»® - это жидкий полимерный гидроизоляционный однокомпонентный состав на водной основе. Материал предназначен для : - устройства новых гидроизоляционных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений; -гидроизоляции кровель зданий в процессе их эксплуатации; -гидроизоляции сооружений гражданского и промышленного строительства с по- повышенным трещинообразованием, подвергающимся осадке и вибрациям; -гидроизоляции поверхностей сборных сооружений гражданского и промышленного строительства подвергающихся деформациям (температурным и механическим); -гидроизоляции плоских, наклонных и/или имеющих сложную геометрическую форму кровель бетонных и металлических; - гидроизоляции полов, стен, стыков, швов, подверженных контактам с водой. особенно актуален на зданиях, подверженным деформациям за счет подвижек или усадке грунта вследствие высокой эластичности и прочности прежде, чем порваться, неармированное покрытие способно растягиваться в 5 раз.