Средства для биотуалетов и мобильных туалетных каб

Описание товара

Средства для биотуалетов и мобильных туалетных кабин.

Thetford, Биола Мультисан ТУ 2381-002-61530568-2012

Назначение:

Обработка и консервация отходов в мобильных и стационарных туалетных кабинах,

дезодорация поверхностей туалетов и технических средств, обслуживающих автономные

туалеты.

Средство содержит активные ингредиенты, нейтрализующие запах и маскирующие цвет отходов, эффективно подавляет развитие гнилостных процессов, предотвращает газообразование, способствует растворению твердых отходов и легкому очищению баков. Не содержит экологически вредных компонентов (фосфатов, фенолов, кислот, щелочей, окислителей, формальдегида), компонентов, вызывающих коррозию металлов, старение пластмасс и резины, не выделяет вредных паров. Состав: Очищенная вода, композиция ионогенных и неионогенных ПАВ, парфюмерная композиция, краситель .

Показатель pH: - 6 (в 1% растворе).