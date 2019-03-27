Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 27.03.2019
              220

              Средства для биотуалетов и мобильных туалетных каб

              Телефон
              +78793398753
              Продавец
              КАВИНТЕХСТРОЙ
              0
              Описание товара
              Средства для биотуалетов и мобильных туалетных кабин.
              Thetford, Биола Мультисан ТУ 2381-002-61530568-2012
              Назначение:
              Обработка и консервация отходов в мобильных и стационарных туалетных кабинах,
              дезодорация поверхностей туалетов и технических средств, обслуживающих автономные
              туалеты.
              Средство содержит активные ингредиенты, нейтрализующие запах и маскирующие цвет отходов, эффективно подавляет развитие гнилостных процессов, предотвращает газообразование, способствует растворению твердых отходов и легкому очищению баков. Не содержит экологически вредных компонентов (фосфатов, фенолов, кислот, щелочей, окислителей, формальдегида), компонентов, вызывающих коррозию металлов, старение пластмасс и резины, не выделяет вредных паров. Состав: Очищенная вода, композиция ионогенных и неионогенных ПАВ, парфюмерная композиция, краситель .
              Показатель pH: - 6 (в 1% растворе).
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store