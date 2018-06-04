Смартфон MANN ZUG 5S+

Описание товара

5 Inch 1280x720 Screen, 4G, Qualcomm MSM8926, IP67 Waterproof Rating, Android 4.4 Первое, что нужно отметить, это прочное устройство поставляется с большим 5-дюймовым экраном с хорошим разрешением 1280x720. Это означает, что вы можете наслаждаться всеми своими медиа в отличном качестве , даже в жестких условиях, в которых предназначен телефон. Имея рейтинг IP67 водонепроницаемый, МАНН ZUG 5S + готов принять все, что вы запланировали. Смартфон полностью герметичен и защищен от погружения в воду до 1 метра. Поэтому не стесняйтесь брать смартфон в любом месте и не беспокоиться о том , что он случайно поврежден дожде, песок, грязь или капельках на земле.

Когда вы живете своими приключениями на открытом воздухе, Важно оставаться на связи. MANN ZUG 5S + сохраняет это в виду и имеет спину. Смартфон охватывает широкий спектр сетей: 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz, 3G: WCDMA 900 / 2100MHz 4G: FDD: 800/1800 / 2600MHz, TDD: 2600/2300, так что вы всегда можете позвонить Или заниматься серфингом в Интернете ,

Телефон подкрепляется четырехъядерный процессор Qualcomm MSM8926 и оснащена 16 ГБ встроенной память - позволяет вам запасаться на носители и другой необходимые файлы . Если вам нужно еще больше места, не беспокойтесь и просто получите SD-карту, так как телефон поддерживает до 32 ГБ внешней памяти.

Этот софт для смартфонов IP67 поставляется с гарантией 12 месяцев. Предназначены для вас лидера на электронных устройства, а также для оптовых жесткого Android-смартфоны Chinavasion. , Смартфон охватывает широкий спектр сетей: 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz, 3G: WCDMA 900 / 2100MHz 4G: FDD: 800/1800 / 2600MHz, TDD: 2600/2300, так что вы всегда можете позвонить Или заниматься серфингом в Интернет. Телефон подкрепляется четырехъядерный процессор Qualcomm MSM8926 и оснащена 16 ГБ встроенной память - позволяет вам запасаться на носители и другой необходимые файлы . Если вам нужно еще больше места, не беспокойтесь и просто получите SD-карту, так как телефон поддерживает до 32 ГБ внешней памяти. Этот софт для смартфонов IP67 поставляется с гарантией 12 месяцев. Предназначен для вас лидером на электронных устройствах, А также для оптовых жестких Android-смартфонов Chinavasion. , Смартфон охватывает широкий спектр сетей: 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz, 3G: WCDMA 900 / 2100MHz 4G: FDD: 800/1800 / 2600MHz, TDD: 2600/2300, так что вы можете позвонить по телефону Или заниматься серфингом в Интернет. Телефон подкрепляется четырехъядерный процессор Qualcomm MSM8926 и оснащён 16 ГБ встроенной памяти - позволяет вам запасаться на носители и другие необходимые файлы . Если вам нужно еще больше места, не беспокойтесь и просто получите SD-карту, так как телефон поддерживает до 32 ГБ внешней памяти. Этот софт для смартфонов IP67 поставляется с гарантией 12 месяцев. Технические характеристики производителя

Генеральная

Версия ОС: Android 4.4 Процессор: Qualcomm MSM8926 Quad Core Частота процессора (макс): 1,2 ГГц Оперативная память: 2 Гб Внутренняя память: 16 Гб Внешняя память: поддержка до 32 Гб Размер дисплея: 5-дюймовый IPS-экран Разрешение дисплея: 1280x720 HD Сенсорный экран: поддержка емкостной Мультитач: поддержка 5 точек Частота: 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz, 3G: WCDMA 900 / 2100MHz, 4G: FDD: 800/1800 / 2600MHz, TDD: 2600/2300 GPS Bluetooth 4.0 FM-радио IP67 Водонепроницаемый, Пылезащитный и противоударный Портативная точка доступа Wi-Fi (3G-модем) Гугл игры Номер IMEI: 1 Датчики: Близость, Акселерометр, Гравитация, Свет Микрофон и динамик Размер батареи: 4050 мА Непрерывное время использования: около 4 часов Аккумуляторная батарея: около 120 часов Wi-Fi: 802.11 b / g / n 2-мегапиксельная фронтальная камера + 13-мегапиксельная задняя камера Разрешение видео: 1280x720 Front / 1280x720 Назад

Порты

Нормальный слот для SIM-карты - (4G / WCDMA / GSM) Micro SD слоты карт 3,5 мм аудиовыход Микро USB

Языки

Немецкий, английский, испанский, французский, венгерский, голландский, португальский (Бразилия), русский, китайский (простофиля), китайский (Трат)

Форматы носителей

Видео: MP4, 3GP Аудио: MP3, AMR Графика: JPEG, GIF, BMP Электронная книга: PDF, TXT

Габаритные размеры

Основные размеры продукта: 159 x 82 x 14 мм (Д х Ш х Г) Основной вес продукта: 247 г Вес / размер для основного предмета этого продукта в коробке, чтобы помочь вам сравнить размеры продукта перед покупкой: пожалуйста, не основывайте свои расчеты на доставку по этой цене - цены доставки зависят от содержимого вашей корзины, места доставки и способа доставки: пожалуйста, используйте Вы можете выбрать опцию и цену предварительного просмотра для вашего общего заказа.

Примечания к продукту

Версия ОС Android на этом устройстве не может быть обновлена или свернута , и любые попытки изменить ОС по умолчанию лишают гарантию. Как оптовый торговец, Chinavasion не предоставляет никакой поддержки программного обеспечения, консультации или обучения в отношении операционной системы Android и программное обеспечение. Аккумулятор: съемный

содержимое пакета

Телефон USB-кабель Руководство пользователя аккумулятор Винт-драйвер Адаптер питания