Самокат взрослый bibitu (Колеса 230 мм / зад 180

Описание товара

В наличии!

Чёрный,фиалетовый,голубой цвет

Доставка в день заказа.

Характеристики самоката:

Для кого Подросток, Взрослый

возраст от 6+

Высота руля 78 × 97 м

Максимальный вес пользователя 100 кг

Вес 4.34 кг

Платформа Средняя

Тип колес Полиуретановые

Диаметр колес (передние/задние) 231 × 180 мм

Амортизатор Передний

Тип тормоза Ножной

Тип подшипников ABEC-7

Размеры платформы 560 × 150 мм

Дополнительные особенности Нескользящая платформа для ног, Регулировка руля, Складной механизм, В комплекте ремень для переноски, Блокировка руля

Цвет фиолетовый

Диаметр колеса 231 мм.