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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.03.2019
              4 990

              Самокат взрослый bibitu (Колеса 230 мм / зад 180

              Телефон
              +79269170633
              Продавец
              Велоспорт
              0
              Описание товара
              В наличии!
              Чёрный,фиалетовый,голубой цвет
              Доставка в день заказа.
              Характеристики самоката:
              Для кого Подросток, Взрослый
              возраст от 6+
              Высота руля 78 × 97 м
              Максимальный вес пользователя 100 кг
              Вес 4.34 кг
              Платформа Средняя
              Тип колес Полиуретановые
              Диаметр колес (передние/задние) 231 × 180 мм
              Амортизатор Передний
              Тип тормоза Ножной
              Тип подшипников ABEC-7
              Размеры платформы 560 × 150 мм
              Дополнительные особенности Нескользящая платформа для ног, Регулировка руля, Складной механизм, В комплекте ремень для переноски, Блокировка руля
              Цвет фиолетовый
              Диаметр колеса 231 мм.
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