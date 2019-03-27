Самокат взрослый bibitu (Колеса 230 мм / зад 180

В наличии! Чёрный,фиалетовый,голубой цвет Доставка в день заказа. Характеристики самоката: Для кого Подросток, Взрослый возраст от 6+ Высота руля 78 × 97 м Максимальный вес пользователя 100 кг Вес 4.34 кг Платформа Средняя Тип колес Полиуретановые Диаметр колес (передние/задние) 231 × 180 мм Амортизатор Передний Тип тормоза Ножной Тип подшипников ABEC-7 Размеры платформы 560 × 150 мм Дополнительные особенности Нескользящая платформа для ног, Регулировка руля, Складной механизм, В комплекте ремень для переноски, Блокировка руля Цвет фиолетовый Диаметр колеса 231 мм.