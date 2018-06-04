Conquest S9 Rugged Smartphone

Описание товара

IP68, Octa-Core CPU, Android OS, NFC, OTG, 2GB RAM, 5.5 Inch Display (Black) Смартфон Conquest S9 принимает определение прочного телефона на совершенно новый уровень. Благодаря обилие датчиков и IP68 водонепроницаемых данных Android смартфона является конечным открытием спутником принести с собой всякий раз, когда вы направляетесь в дикую природу. Большой 5,5 - дюймовый FHD IPS дисплей обеспечивает вас с острыми краями и четкими изображениями даже при ярком солнечном свете, гарантируя, что ваш смартфон может использоваться в любых погодных условиях. Дождь, снег, пыль, или чрезмерный свет - ничто не остановит вас от использования смартфона Conquest S9 во время вашего предстоящего приключения.

Не только жестко с внешней стороны, Этот китайский смартфон, оснащенный массивным окт-ядерным процессором 2 Гб оперативной памяти или, предоставляя вам все, что нужно, чтобы наслаждаться последним и самым требовательным программным обеспечением без потерь кадра. Его Adreno 405 GPU дополнительно обеспечивает четкие и красивые графики, что позволяет вам наслаждаться медиа и играми в потрясающей красоты на вашем 5.5 дисплей дюйма 1920P. Так кочан в магазин Play and download последние приложения, фильмы, игры и многие другие - с Conquest S9 вы никогда больше не испытывать ни одного момента от скуки. Предлагая до 32 Гб встроенная и доступная возможность добавить 32 ГБ, вы можете быть уверены в том, что этот телефон имеет достаточно места для вас, чтобы сохранить и носить с собой все ваши личные файлы.

Эпическая батарея 6000mAh обеспечивает до 10 часов непрерывного использования и поразительные 480 часов в режиме ожидания. В следующий раз, когда вы можете зайти в свой дом с уверенностью, как с этим прочным смартфоном вы можете быть уверены, чтобы всегда быть в пределах досягаемости для ваших друзей и близких. Кроме того, этот смартфон поддерживает технологию OTG - позволяет соединить его с другими внешними аппаратными средствами или использовать его в качестве питания.

С его рейтинг IP86, прочный телефон Conquest S9 полностью устойчив к воде, пыли и ударов - что делает его чрезвычайно прочным устройством. Благодаря многочисленным датчикам, этот китайский смартфон является идеальным для любого наружного энтузиаста, который любит пользоваться на открытом воздухе, но в то же время, любит оставаться на связи с друзьями и семьей обратно домой. Для тех из вас, которые ищут смартфон, который может принять удар и будет следовать за вами, независимо от того, как жесткая жизнь становится, Покорение S9 является лучшим выбором.

Смартфон Conquest S9 поставляется с гарантией 12 месяцев, принес вам лидером в области Android-телефонов, а также оптовых электронных гаджетов. , Который любит пользоваться на открытом воздухе, но в то же время, на Оставаться любит связи с друзьями и семьей обратно Возраст домой. Для тех из вас, которые ищут смартфон, Который Может и Принять Удар будет следовать за вами, независимо от Того, как жесткая жизнь становится, Покорение S9 , является лучшим выбором. Смартфон Conquest S9 поставляется с гарантией 12 месяцев, принес вам лидер в области Android-телефоны, а также оптовый электронный гаджет. , Который любит пользоваться на открытом воздухе, но в то же время, на Оставаться любит связи с друзьями и семьей обратно Возраст домой. Для тех из вас, которые ищут смартфон, Может Принять : Который удар и будет следовать за вами, независимо от Того, как жесткая жизнь становится, Покорение S9 является лучшим выбором. Смартфон Conquest S9 поставляется с гарантией 12 месяцев, принес вам лидер в области Android-телефоны, а также оптовый электронный гаджет. , Независимо от Того, как жесткая жизнь становится, Покорение S9 является лучшим выбором. Смартфон Conquest S9 поставляется с гарантией 12 месяцев, принес вам лидер в области Android-телефоны, а также оптовый электронный гаджет. , Независимо от Того, как жесткая жизнь становится, Покорение S9 является лучшим выбором., Технические характеристики производителя

Генеральная

Версия ОС: Android 5.1 Процессор: MSM8939 1,5 ГГц окт-жильный Графический процессор: Adreno 405 Частота процессора (макс): 1,5 ГГц Оперативная память: 2 Гб Внутренняя память: 32 Гб Внешняя память: поддержка до 32 Гб Размер дисплея: 5,5-дюймовый IPS-дисплей Разрешение дисплея: 1080x1920 пикселей Сенсорный экран: поддержка емкостной Мультитач: поддержка 5 точек Частота: GSM: 850/900/1800/1900 МГц