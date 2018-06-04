Xiaomi Redmi 4a, 16GB

Описание товара

Snapdragon 425 CPU, Dual-Band Wi-Fi, 4G, 2GB RAM, Android 6.0 (Champagne) Xiaomi редми 4а - элегантный и стильный китайский смартфон, работающий на надежной операционной системе MIUI 8. Обеспечивая быстрый и мощный пользовательский интерфейс, эта операционная система была основана на Android 6.0 и поставляется со всеми аналогичными функциями, с которыми знакомы пользователи Android. Кроме того, ОС MIUI 8 поставляется с собственным набором параметров настройки, позволяя вам настроить свой телефон по своему вкусу. Этот Android-телефон оснащен красивым 5-дюймовым дисплеем, который позволяет Вам наслаждаться всеми функциями. Просмотр фильмов, игры или использование последнего приложения - Xiaomi redmi 4a позволит вам наслаждаться потрясающей красотой. Процессор 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц