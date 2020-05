Смартфон NUBIA N1 lite

Описание товара

Nubia N1 Lite NX597J 5.5 inch MTK6737 Quad core 2GB RAM 16GB ROM FDD 4G Сканер отпечатковпальцев Android 6.0

Бренд:nubia Разблокировка телефона:Да Google Play :Да Режим сети:2SIM, две частоты Аккумулятор:Несъёмный Разрешение видеозаписи:720P Количество ядер:4 Операционная система:Android Формат:Моноблок Поддерживаемый язык:Русский,Итальянский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Английский Время разговора:according to your use Сотовая связь:MP3-плеер,GPRS,FM-радио,Сенсорный экран,GPS,Короткие сообщения,Bluetooth,Фронтальная камера,Видеоплеер,HD-видеоплеер,Wi-Fi,Слот для карт памяти,E-mail Оперативная память:2 ГБ Толщина:Ультратонкий (до 9 мм) Встроенная память:16 ГБ Количество камер:Фронтальная и основная Количество SIM-карт:2 Начало продаж:2017 Разрешение экрана:1280x720 Тип сенсора экрана:Ёмкостный Сотовая связь:GSM/WCDMA/LTE Состояние:Новый Ёмкость аккумулятора:3000mAh, Li-ion Polymer, Non-Removable Производитель процессора:MTK Размеры:150*75*8.9mm Диагональ экрана:5,5 Камера заднего вида:8 MP Цветность экрана:Цветной Поддерживаемый язык:multi language Model Number :nubia N1 Lite CPU:Quad Core, 64bits, Extend Storage :MicroSD, up to 32G SIM Card:Micro+micro+SD

Модель Nubia N1 Lite (100% оригинал)

Время выхода на рынок 2017

OS Google UI (на основе Android M)

Процессор MT6737 64 бита Quad Core, 4xA53 1.25 ГГц 64-бит

Расширенный capacitymicrosd (TF)

До 32 ГБ

sim карты 2 Micro-sim карты

baterry 3000 мАч, литий-ионный полимерный, несъемный

Объём памяти

Оперативная память 2 ГБ

Встроенная память 16 ГБ действительный Внутренняя память телефона могут отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона.

Макс. не поддерживает

о хранении Действительный хранения не равна прописан номер, Поэтому мы можем объяснить, что конфигурации программного обеспечения вашего телефона будет занимать часть хранения. Заключительный acvaible хранения вы можете проверить AnTuTu баллов скриншоты. Мы не можем принять спор более Оперативная память/Встроенная память разница.

Поддержка Язык Английский, арабский, французский, греческий, немецкий, португальский, русский, испанский, упрощенный китайский, традиционный китайский, поддерживает несколько языков

Сотовая связь и беспроводной Поддерживает 4 г (FDD-LTE) 3 г (WCDMA) и 2 г (gsm) сети

2 г gsm B2/B3/B5/B8 (для Азии и Европы)