Winson WNL-5000g-USB cканер штрих-кода (1D)

Описание товара

Лазерный сканер Winson WNL-5000g-USB предназначен для считывания одномерных штрих-кодов. Описание Недорогая полноценная альтернатива именитым моделям сканеров штрих-кода. Вы не переплачиваете за бренд, обеспечивая полнофункциональную работу вашего магазина. Лазерный сканер Winson WNL-5000g-USB предназначен для считывания одномерных штрих-кодов.Сканеры Winson совместимы со смарт-терминалами ЭВОТОР и программным обеспечением 1С Сканер отличается высокой производительностью и скоростью считывания. Ручной проводной лазерный сканер штрих-кодов среднего ценового сегмента с увеличенным ресурсом оптической системы и механических составляющих. Так, кнопка сканирования выдерживает не менее 10 млн нажатий. Поэтому основные сферы применения: продуктовые и не продуктовые магазины среднего масштаба. Резиновая вставка на окне сканирования – дополнительная защита от повреждения сканера штрих-кодов WNL-5000g при ударах и вибрации. Для подключения к ПК или POS-системе доступны интерфейсы USB или RS232. А при использовании опциональной подставки можно полностью освободить руки кассира, ведь сканер поддерживает режим “Hands-Free”. Сканер Winson WNL-5000g-USB обладает рядом преимуществ. Оснащен световым и звуковым индикатором успешного считывания, благодаря которым работа пользователя становится более удобной и эффективной. Модель выполнена в ударопрочном корпусе, защищающем внутренние механизмы сканера от повреждений. В комплект со сканером входит интерфейсный кабель USB. Лазерный сканер Winson WNL-5000g-USB предназначен для быстрого и качественного считывания линейных штрих-кодов. Сканер выполнен в эргономичном корпусе с пистолетной рукояткой и обеспечивает комфортную работу пользователя. Устройство предствляет собой уникальное сочетание надежности, эффективности и приемлемой цены.