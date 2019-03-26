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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.03.2019
              33 500 000

              Земснаряд зсс 2000.63

              Телефон
              +79201164389
              Продавец
              НПК СпецГидроМаш
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              Описание товара
              ЗССЭ 2000.63 – многофункциональный земснаряд высокой производительности и дальности транспортировки пульпы. Применяется для добычи ПГС, дноуглубительных, строительных работ.

              Технические характеристики:
              Глубина разработки – 1-18 м;
              Дальность пульпы по горизонтали (ДУ 426 мм) – до 1200 м;
              Производительность по пульпе - 2000 м3/час;
              Производительность по грунту – 200-800 м3/час;
              Напор водяного столба – 63 м;
              Рыхлитель грунта – гидроразмыв;
              Главный привод – дизель/электродвигатель;
              Грунтовый насос – ГРАУ 2000/63;
              Насос гидроразмыва – ЦН 400-105
              Осадка средняя – 0,7 м;
              Габариты – 17*5,1*2,2;
              Масса – 41 тн.

              Корпус земснаряда состоит из трех понтонов (центрального и боковых). Устанавливаемое оборудование соответствует всем требованиям нормативных документов. Земснаряд оборудован системами вентиляции и обогрева, освещения, осушения, а также противопожарной системой и конструктивными элементами, обеспечивающими безопасность обслуживающего персонала.
              Земснаряд разборного типа.

              Статус – на стадии изготовления. Проект строительства земснаряда осуществляет НПК «СпецГидроМаш».

              Пуско-наладочные работы:
              Выездная бригада высококвалифицированных специалистов проведет отладку оборудования, тестовый прогон земснаряда и первичное обучение персонала на объекте заказчика.

              Гарантия
              ООО НПК «СпецГидроМаш» предоставляет подтвержденную соответствующей документаций гарантию на работу всей линейки спецтехники и оборудования, а также осуществляет модернизацию, капитальный и текущий ремонты систем и механизмов приобретаемого оборудования.
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