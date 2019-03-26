Земснаряд зсс 2000.63

Описание товара

ЗССЭ 2000.63 – многофункциональный земснаряд высокой производительности и дальности транспортировки пульпы. Применяется для добычи ПГС, дноуглубительных, строительных работ.



Технические характеристики:

Глубина разработки – 1-18 м;

Дальность пульпы по горизонтали (ДУ 426 мм) – до 1200 м;

Производительность по пульпе - 2000 м3/час;

Производительность по грунту – 200-800 м3/час;

Напор водяного столба – 63 м;

Рыхлитель грунта – гидроразмыв;

Главный привод – дизель/электродвигатель;

Грунтовый насос – ГРАУ 2000/63;

Насос гидроразмыва – ЦН 400-105

Осадка средняя – 0,7 м;

Габариты – 17*5,1*2,2;

Масса – 41 тн.



Корпус земснаряда состоит из трех понтонов (центрального и боковых). Устанавливаемое оборудование соответствует всем требованиям нормативных документов. Земснаряд оборудован системами вентиляции и обогрева, освещения, осушения, а также противопожарной системой и конструктивными элементами, обеспечивающими безопасность обслуживающего персонала.

Земснаряд разборного типа.



Статус – на стадии изготовления. Проект строительства земснаряда осуществляет НПК «СпецГидроМаш».



Пуско-наладочные работы:

Выездная бригада высококвалифицированных специалистов проведет отладку оборудования, тестовый прогон земснаряда и первичное обучение персонала на объекте заказчика.



Гарантия

ООО НПК «СпецГидроМаш» предоставляет подтвержденную соответствующей документаций гарантию на работу всей линейки спецтехники и оборудования, а также осуществляет модернизацию, капитальный и текущий ремонты систем и механизмов приобретаемого оборудования.