Земснаряд зсс 2000.63

Описание товара
ЗССЭ 2000.63 – многофункциональный земснаряд высокой производительности и дальности транспортировки пульпы. Применяется для добычи ПГС, дноуглубительных, строительных работ.
Технические характеристики:
Глубина разработки – 1-18 м;
Дальность пульпы по горизонтали (ДУ 426 мм) – до 1200 м;
Производительность по пульпе - 2000 м3/час;
Производительность по грунту – 200-800 м3/час;
Напор водяного столба – 63 м;
Рыхлитель грунта – гидроразмыв;
Главный привод – дизель/электродвигатель;
Грунтовый насос – ГРАУ 2000/63;
Насос гидроразмыва – ЦН 400-105
Осадка средняя – 0,7 м;
Габариты – 17*5,1*2,2;
Масса – 41 тн.
Корпус земснаряда состоит из трех понтонов (центрального и боковых). Устанавливаемое оборудование соответствует всем требованиям нормативных документов. Земснаряд оборудован системами вентиляции и обогрева, освещения, осушения, а также противопожарной системой и конструктивными элементами, обеспечивающими безопасность обслуживающего персонала.
Земснаряд разборного типа.
Статус – на стадии изготовления. Проект строительства земснаряда осуществляет НПК «СпецГидроМаш».
Пуско-наладочные работы:
Выездная бригада высококвалифицированных специалистов проведет отладку оборудования, тестовый прогон земснаряда и первичное обучение персонала на объекте заказчика.
Гарантия
ООО НПК «СпецГидроМаш» предоставляет подтвержденную соответствующей документаций гарантию на работу всей линейки спецтехники и оборудования, а также осуществляет модернизацию, капитальный и текущий ремонты систем и механизмов приобретаемого оборудования.