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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.03.2019
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              Scania R420 2005 в разборе

              Телефон
              +79270250253
              Продавец
              Семи-Трейлер
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              Описание товара
              Скания R420 2005 год. 
              Привезена из Европы на разбор.
              вин машины XLER4X20005127796. двигатель DC1214 420hp EURO 3. , Коробка передач механическая GRS900R. Передняя балка АМ621 ремонтный комплект 1405343. Задний мост ADA1100 нагрузка на ось 11,5 т. Главная передача редуктор RB 662. Кабина Scania R420LA4x2MLA.
              Цена указана за двигатель без топливной аппаратуры. Видео с работающим двигателем по запросу вышлю. Есть пока все у нее. Работаем с НДС. 
              разборка сканий, авторазборка сканий, грузовая разборка скания, разборка скания.
              Авторазборка тягачей из Европы в Зеленовке.
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