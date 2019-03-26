​ Авторазборка грузовиков и прицепов из Европы: Scania, MAN, DAF, Krone

Описание товара

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ:

трасса М-5, 980-й км. на Самару.

Самарская область, г.Тольятти, с.Зеленовка

придорожный комплекс"ЗЕЛЕНЫЙ СТАН"

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(адрес для навигатора: с.Зеленовка Самарской области, ул.Полевая, 29)