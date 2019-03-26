Чехлы для колонок stagg SPB-10

Описание товара

STAGG SPB-10 новые 2 штуки цена за пару



Тип: мягкий чехол для 10" акустической системы

Материал: нейлон

Внешний отсек для кабеля и других небольших аксессуаров

Ручка для переноски

Внутренние размеры: 300 x 520 x 305 мм

Цвет: черный