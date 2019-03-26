Микшерный пульт Mackie Pro FX16

16-канальный ProFX16 отличается низким уровнем шума, широким динамическим диапазоном предусилителей с светодиодным индикатором и 60 мм фейдерами на каждом канале. Каждый канал также имеет 3-полосный эквалайзер.
Все микшеры ProFX снабжены интегрированным 32-битным процессором эффектов RMFX с 16" FX эффектами и 7-полосным графическим эквалайзером для быстрой настройки мониторов. Кроме того, оба устройства имеют встроенный USB-интерфейс, который позволяет записывать музыку для интеграции в микс.
Технические характеристики:
10 микрофонных предусилителей с низким уровнем шума, с широким динамическим диапазоном, с диапазоном усиления +50 дБ. Встроенная компрессия для входов (каналы 5-8). 32-битный RMFX процессор с 16 реверберацией, хорусом и делеем. Точный 7-полосный графический эквалайзер для настройки мониторов. USB I / O для записи шоу и воспроизведения музыки через Mac или ПК. Stereo USB / tape I/O с входным контролем уровня. Удобный USB возврат к стерео каналу. 3-полосный эквалайзер на моно каналах. 16 линейных входов. Отдельные канальные переключатели «mute» и индикаторы перегрузки. 18 дБ / октава 100 Гц НЧ фильтр на всех микрофонных каналах. 60 мм фейдеры для входных каналов. Фантомное питание 48В со светодиодом для использования с конденсаторными микрофонами. FX кнопка отключения звука, также можно управлять через педаль. Управление room / headphone с вращающимся регулятором уровня. Балансный XLR и балансный / небалансный 1/4-дюймовые основные выходы. Состояние отличное немного Б/У