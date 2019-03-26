Микшерный пульт Mackie Pro FX16

Описание товара

16-канальный ProFX16 отличается низким уровнем шума, широким динамическим диапазоном предусилителей с светодиодным индикатором и 60 мм фейдерами на каждом канале. Каждый канал также имеет 3-полосный эквалайзер.



Все микшеры ProFX снабжены интегрированным 32-битным процессором эффектов RMFX с 16" FX эффектами и 7-полосным графическим эквалайзером для быстрой настройки мониторов. Кроме того, оба устройства имеют встроенный USB-интерфейс, который позволяет записывать музыку для интеграции в микс.



Технические характеристики:



10 микрофонных предусилителей с низким уровнем шума, с широким динамическим диапазоном, с диапазоном усиления +50 дБ.

Встроенная компрессия для входов (каналы 5-8).

32-битный RMFX процессор с 16 реверберацией, хорусом и делеем.

Точный 7-полосный графический эквалайзер для настройки мониторов.

USB I / O для записи шоу и воспроизведения музыки через Mac или ПК.

Stereo USB / tape I/O с входным контролем уровня.

Удобный USB возврат к стерео каналу.

3-полосный эквалайзер на моно каналах.

16 линейных входов.

Отдельные канальные переключатели «mute» и индикаторы перегрузки.

18 дБ / октава 100 Гц НЧ фильтр на всех микрофонных каналах.

60 мм фейдеры для входных каналов.

Фантомное питание 48В со светодиодом для использования с конденсаторными микрофонами.

FX кнопка отключения звука, также можно управлять через педаль.

Управление room / headphone с вращающимся регулятором уровня.

Балансный XLR и балансный / небалансный 1/4-дюймовые основные выходы. Состояние отличное немного Б/У