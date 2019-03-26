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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.03.2019
              25 000

              Микшерный пульт Mackie Pro FX16

              Телефон
              +79269467946
              Продавец
              ИМПЕРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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              Описание товара
              16-канальный ProFX16 отличается низким уровнем шума, широким динамическим диапазоном предусилителей с светодиодным индикатором и 60 мм фейдерами на каждом канале. Каждый канал также имеет 3-полосный эквалайзер.

              Все микшеры ProFX снабжены интегрированным 32-битным процессором эффектов RMFX с 16" FX эффектами и 7-полосным графическим эквалайзером для быстрой настройки мониторов. Кроме того, оба устройства имеют встроенный USB-интерфейс, который позволяет записывать музыку для интеграции в микс.

              Технические характеристики:

              10 микрофонных предусилителей с низким уровнем шума, с широким динамическим диапазоном, с диапазоном усиления +50 дБ.
              Встроенная компрессия для входов (каналы 5-8).
              32-битный RMFX процессор с 16 реверберацией, хорусом и делеем.
              Точный 7-полосный графический эквалайзер для настройки мониторов.
              USB I / O для записи шоу и воспроизведения музыки через Mac или ПК.
              Stereo USB / tape I/O с входным контролем уровня.
              Удобный USB возврат к стерео каналу.
              3-полосный эквалайзер на моно каналах.
              16 линейных входов.
              Отдельные канальные переключатели «mute» и индикаторы перегрузки.
              18 дБ / октава 100 Гц НЧ фильтр на всех микрофонных каналах.
              60 мм фейдеры для входных каналов.
              Фантомное питание 48В со светодиодом для использования с конденсаторными микрофонами.
              FX кнопка отключения звука, также можно управлять через педаль.
              Управление room / headphone с вращающимся регулятором уровня.
              Балансный XLR и балансный / небалансный 1/4-дюймовые основные выходы. Состояние отличное немного Б/У
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