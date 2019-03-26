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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.03.2019
              15 000

              Dj контролер

              Телефон
              +79269467946
              Продавец
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              Описание товара
              HERCULES DJ CONSOLE 4-MX DJ-контроллер для VirtualDJ® 7 LE (с поддержкой 4 дек), входящей в комплект, а также для любых MIDI-программ, поддерживающих 2 или 4 деки
              Минимальные требования к ПК: Windows® XP/Vista/7 (32/64 бит), ЦП 1,5 ГГц или выше, ОЗУ 1 ГБ или больше, USB-порт с пит. от шины USB, Стереодинамики и/или наушники
              Минимальные требования к Mac: Mac OS® 10.5/10.6, ЦП 1,5 ГГц или выше, ОЗУ 1 ГБ или больше, USB-порт с пит. от шины USB, Стереодинамики и/или наушники Б/У состояние нового коробка и сумка в комплекте
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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