Dj контролер

Описание товара

HERCULES DJ CONSOLE 4-MX DJ-контроллер для VirtualDJ® 7 LE (с поддержкой 4 дек), входящей в комплект, а также для любых MIDI-программ, поддерживающих 2 или 4 деки

Минимальные требования к ПК: Windows® XP/Vista/7 (32/64 бит), ЦП 1,5 ГГц или выше, ОЗУ 1 ГБ или больше, USB-порт с пит. от шины USB, Стереодинамики и/или наушники

Минимальные требования к Mac: Mac OS® 10.5/10.6, ЦП 1,5 ГГц или выше, ОЗУ 1 ГБ или больше, USB-порт с пит. от шины USB, Стереодинамики и/или наушники Б/У состояние нового коробка и сумка в комплекте