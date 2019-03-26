Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 26.03.2019
              37 500

              Кофемолка Mazzer Super Jolly без дозатора / Новая

              Телефон
              +79280067070
              Продавец
              Элькофф
              0
              Описание товара
              ✔Кофемолка Mazzer Super Jolly предназначен для получения молотого кофе из зерен на предприятиях общественного питания и в домашних условиях. Оборудование оснащено ручным переключателем и встроенной прищепкой для пакета. Корпус выполнен из алюминия, поддон - из нержавеющей стали.

              ✔Производительность - 7.2 кг/ч
              Вместимость резервуара для зернового кофе - 1.2 кг
              Скорость вращения - 1400 об/мин.
              Диаметр жернова / ножа - 64 мм
              Мощность - 0.35 кВт
              Ширина - 195 мм
              Глубина - 263 мм
              Высота - 610 мм
              Вес (без упаковки) 13 кг
              Цвет - металл, серебристый
              Страна-производитель - Италия
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store