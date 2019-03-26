Кофемолка Mazzer Super Jolly без дозатора / Новая

✔Кофемолка Mazzer Super Jolly предназначен для получения молотого кофе из зерен на предприятиях общественного питания и в домашних условиях. Оборудование оснащено ручным переключателем и встроенной прищепкой для пакета. Корпус выполнен из алюминия, поддон - из нержавеющей стали.
✔Производительность - 7.2 кг/ч Вместимость резервуара для зернового кофе - 1.2 кг Скорость вращения - 1400 об/мин. Диаметр жернова / ножа - 64 мм Мощность - 0.35 кВт Ширина - 195 мм Глубина - 263 мм Высота - 610 мм Вес (без упаковки) 13 кг Цвет - металл, серебристый Страна-производитель - Италия