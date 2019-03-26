Описание товара

Вафельный рожок Конус цветной.

Вафельный рожок - это прекрасный вариант для подачи мягкого мороженого. Оцените новинку нашего ассортимента: цветные вафельные рожки!



Натуральные красители делают рожки невероятно яркими и красивыми, к тому же они слегка отличаются по вкусу.

В 1 корбке - 225 штук

Размер - 110 мм.