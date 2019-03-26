Кофемашина Rancilio Classe 7E 3gr./ Новая

Описание товара

Ты мечтаешь быть владельцем лучшей, и самой популярной Кофейни?!

Тогда, в первую очередь, тебе нужна лучшая кофемашина - это залог успеха!!!

И у Нас есть такая!!!

✔Описание:

- кофемашина-эспрессо

- полуавтоматическая

- для молотого кофе

- регулировка рабочего давления

- регулировка порции воды

- приготовление капучино

- одновременная раздача на 2 чашки

- подсветка рабочей зоны

- металлический корпус.

✔Технические характеристики

- эспрессо, полуавтоматическое приготовление

- Количество групп 3

- Тип нагревателя - бойлер

- Мощность 6000 Вт

- Объем резервуара для воды 16 л

- Манометр есть

✔Настройки

регулировка порции горячей воды, быстрый пар

Возможность приготовления капучино

есть, ручное приготовление