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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.03.2019
              370 000

              Кофемашина Rancilio Classe 7E 3gr./ Новая

              Телефон
              +79280067070
              Продавец
              Элькофф
              0
              Описание товара
              Ты мечтаешь быть владельцем лучшей, и самой популярной Кофейни?! 
              Тогда, в первую очередь, тебе нужна лучшая кофемашина - это залог успеха!!! 
              И у Нас есть такая!!!
              ✔Описание:
              - кофемашина-эспрессо
              - полуавтоматическая
              - для молотого кофе
              - регулировка рабочего давления
              - регулировка порции воды
              - приготовление капучино
              - одновременная раздача на 2 чашки
              - подсветка рабочей зоны
              - металлический корпус.
              ✔Технические характеристики
              - эспрессо, полуавтоматическое приготовление
              - Количество групп 3
              - Тип нагревателя - бойлер
              - Мощность 6000 Вт
              - Объем резервуара для воды 16 л
              - Манометр есть
              ✔Настройки
              регулировка порции горячей воды, быстрый пар
              Возможность приготовления капучино
              есть, ручное приготовление
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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