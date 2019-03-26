Кофемашина Rancilio Classe 7E 3gr./ Новая

Ты мечтаешь быть владельцем лучшей, и самой популярной Кофейни?! Тогда, в первую очередь, тебе нужна лучшая кофемашина - это залог успеха!!! И у Нас есть такая!!! ✔Описание: - кофемашина-эспрессо - полуавтоматическая - для молотого кофе - регулировка рабочего давления - регулировка порции воды - приготовление капучино - одновременная раздача на 2 чашки - подсветка рабочей зоны - металлический корпус. ✔Технические характеристики - эспрессо, полуавтоматическое приготовление - Количество групп 3 - Тип нагревателя - бойлер - Мощность 6000 Вт - Объем резервуара для воды 16 л - Манометр есть ✔Настройки регулировка порции горячей воды, быстрый пар Возможность приготовления капучино есть, ручное приготовление