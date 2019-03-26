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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.03.2019
              10 000

              Пивное оборудование,кеги

              Телефон
              +79277110713
              Продавец
              ПИВНАЯ КОМПАНИЯ
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              Описание товара
              ООО ПИВНАЯ КОМПАНИЯ в г.Казань реализует новое оборудования для розлива пива и напитков. — охладители от 2-ух до 16 сортов.— заборные головки металл от 1300р.— пеногасители Екотап Джет,Еволюшен,Екоджет некст от 1900р.— шланг пивной-17р.за метр— хомут 13.3-3.80— моющее средство Альфа-Клин-80р.за литр.— картритж для пеногасителя от 75р.— картридж Джет(гарантия год)-300р.— тройник металл-50р.— тройник пластик-30р.в наличии все виды колонн и башен от двухсортовых до 14 сортов,все расходные материалы! действует система скидок и рассрочки. для отправки в другие регионы работаем с ТК(Деловые линии,Ратэк,Кит,Байкал сервис) Звонить в любое время.вайбер,вацап.Так же можно писать на почту.
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