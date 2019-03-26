Описание товара
Теплица"суперпрочная" 3м*4м*2,м поликарбонат
артикул 1243576563
стандартные,усиленные,премиальные
теплицы капля
теплицы с раздвижной крышей
беседки и поликарбонат все в наличии!
Комплектация:
✅ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ поликарбонат с защитой от Ультрафиолета и защитой от града, гарантия 15 лет (разработан для теплиц)! 4 вида поликарбоната для теплиц на выбор!
✅Две двери;
✅Две форточки (большие удобные для проветривания);
✅Крепёж, фурнитура! (болты, гайки, пресс шайбы, саморезы, петли);
✅Инструкция по сборке (сборка занимает всего около 2,5 часов).
✅Основание для теплицы (фундамент не нужен).
БЕСПЛАТНАЯ доставка!
*(количество ограничено) Преимущества нашей компании:
- Пенсионерам скидки!
- Срок эксплуатации наших теплиц 25 лет!
- Рассрочка платежа без переплат!
- Монтаж теплиц под ключ!
-Бесплатная доставка;
Преимущества наших теплиц:
⭐️ Изготовлены на заводе, а не кустарно;
⭐️Не требует сварки, сверления, подгонки запчастей;
⭐️Все просто и понятно при сборке;
⭐️Теплицы изготовлены в заводских условиях и отличаются высоким качеством и соответствием ГОСТам;
⭐️Не требуется фундамент.
⭐️Выдерживают повышенные нагрузки ветровые и снеговые! +Звоните и заказывайте! (количество подарков ограничено)