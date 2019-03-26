Описание товара

Теплица"суперпрочная" 3м*4м*2,м поликарбонат



артикул 1243576563



стандартные,усиленные,премиальные



теплицы капля



теплицы с раздвижной крышей



беседки и поликарбонат все в наличии!



Комплектация:



✅ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ поликарбонат с защитой от Ультрафиолета и защитой от града, гарантия 15 лет (разработан для теплиц)! 4 вида поликарбоната для теплиц на выбор!



✅Две двери;



✅Две форточки (большие удобные для проветривания);



✅Крепёж, фурнитура! (болты, гайки, пресс шайбы, саморезы, петли);



✅Инструкция по сборке (сборка занимает всего около 2,5 часов).



✅Основание для теплицы (фундамент не нужен).



БЕСПЛАТНАЯ доставка!



*(количество ограничено) Преимущества нашей компании:



- Пенсионерам скидки!



- Срок эксплуатации наших теплиц 25 лет!



- Рассрочка платежа без переплат!



- Монтаж теплиц под ключ!



-Бесплатная доставка;

Преимущества наших теплиц:



⭐️ Изготовлены на заводе, а не кустарно;



⭐️Не требует сварки, сверления, подгонки запчастей;



⭐️Все просто и понятно при сборке;



⭐️Теплицы изготовлены в заводских условиях и отличаются высоким качеством и соответствием ГОСТам;



⭐️Не требуется фундамент.



⭐️Выдерживают повышенные нагрузки ветровые и снеговые! +Звоните и заказывайте! (количество подарков ограничено)