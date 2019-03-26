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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.03.2019
              17 800

              Теплица

              Телефон
              +79872540292
              Продавец
              ДК СтройМонтаж
              0
              Описание товара
              Теплица"суперпрочная" 3м*4м*2,м поликарбонат

              артикул 1243576563

              стандартные,усиленные,премиальные

              теплицы капля

              теплицы с раздвижной крышей

              беседки и поликарбонат все в наличии!

              Комплектация:

              ✅ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ поликарбонат с защитой от Ультрафиолета и защитой от града, гарантия 15 лет (разработан для теплиц)! 4 вида поликарбоната для теплиц на выбор!

              ✅Две двери;

              ✅Две форточки (большие удобные для проветривания);

              ✅Крепёж, фурнитура! (болты, гайки, пресс шайбы, саморезы, петли);

              ✅Инструкция по сборке (сборка занимает всего около 2,5 часов).

              ✅Основание для теплицы (фундамент не нужен).

              БЕСПЛАТНАЯ доставка!

              *(количество ограничено) Преимущества нашей компании:

              - Пенсионерам скидки!

              - Срок эксплуатации наших теплиц 25 лет!

              - Рассрочка платежа без переплат!

              - Монтаж теплиц под ключ!

              -Бесплатная доставка;
              Преимущества наших теплиц:

              ⭐️ Изготовлены на заводе, а не кустарно;

              ⭐️Не требует сварки, сверления, подгонки запчастей;

              ⭐️Все просто и понятно при сборке;

              ⭐️Теплицы изготовлены в заводских условиях и отличаются высоким качеством и соответствием ГОСТам;

              ⭐️Не требуется фундамент.

              ⭐️Выдерживают повышенные нагрузки ветровые и снеговые! +Звоните и заказывайте! (количество подарков ограничено)
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