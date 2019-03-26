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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.03.2019
              20 900

              Теплицы премиум сверхнадежный арт102

              Телефон
              +79872540292
              Продавец
              ДК СтройМонтаж
              0
              Описание товара
              Находимся напротив кировского РУВД, а так же рядом с"МАКСИДОМ" В СИПАЙЛОВО
              Теплица"Премиум" Подарок обеспечен при покупке такого варианта.
              1. Обеспечите себе спокойствие, так как в нашем регионе это максимально крепкий каркас.
              2. Подарок на выбор.

              Каркас теплицы"Росток Премиум Плюс" шаг 0,66м, размеры 4*3*2м с премиум поликарбонатом"карбогласс" 4мм с удельным весом 0,6кг/м³ .

              Ширина теплицы: 3 м 
              Высота теплицы: 2 м 
              Длина теплицы: 4 м 
              Материал каркаса теплицы: профильная труба 40х20х1.5мм-дуги
              Основание - 40х40х1.5
              Покрытие: сотовый поликарбонат толщиной 4мм, с удельным весом 0,6кг/м³

              Каркас теплицы имеет полукруглый вид, в торцах теплицы есть двери и форточки,ушки для подвязывания растений, форточки располагаются над дверями.Двери и форточки фиксируются в любом открытом положении. Каркас выполнен из профильной трубы 40х20 мм, основание выполнено из трубы 40х40 мм. Шаг дуг 66см
              Всегда в наличии на складе теплицы других конфигураций, а также все толщины и цвета сотового поликарбоната.
              теплицы капля,витязь,стрелка. Оцинкованные теплицы, теплицы стандартные и усиленные. Теплицы с раздвижной крышей.
              поликарбонат 5 позиций
              4мм-10 лет гарантии
              4мм-15 лет гарантии
              4мм - 18 лет гарантии
              4мм - 20 лет гарантии
              6мм- 10 лет гарантии
              Комплектующие : торцевые профиля, термошайбы, комплект для подвязывания растений,ленты оцинкованные,дополнительные боковые форточки,автоматы для проветривания все в наличии!
              Доставка, сборка, бесплатное хранение!
              Рассрочка без %
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