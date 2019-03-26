Теплицы премиум сверхнадежный арт102

Описание товара

Находимся напротив кировского РУВД, а так же рядом с"МАКСИДОМ" В СИПАЙЛОВО

Теплица"Премиум" Подарок обеспечен при покупке такого варианта.

1. Обеспечите себе спокойствие, так как в нашем регионе это максимально крепкий каркас.

2. Подарок на выбор.



Каркас теплицы"Росток Премиум Плюс" шаг 0,66м, размеры 4*3*2м с премиум поликарбонатом"карбогласс" 4мм с удельным весом 0,6кг/м³ .



Ширина теплицы: 3 м

Высота теплицы: 2 м

Длина теплицы: 4 м

Материал каркаса теплицы: профильная труба 40х20х1.5мм-дуги

Основание - 40х40х1.5

Покрытие: сотовый поликарбонат толщиной 4мм, с удельным весом 0,6кг/м³



Каркас теплицы имеет полукруглый вид, в торцах теплицы есть двери и форточки,ушки для подвязывания растений, форточки располагаются над дверями.Двери и форточки фиксируются в любом открытом положении. Каркас выполнен из профильной трубы 40х20 мм, основание выполнено из трубы 40х40 мм. Шаг дуг 66см

Всегда в наличии на складе теплицы других конфигураций, а также все толщины и цвета сотового поликарбоната.

теплицы капля,витязь,стрелка. Оцинкованные теплицы, теплицы стандартные и усиленные. Теплицы с раздвижной крышей.

поликарбонат 5 позиций

4мм-10 лет гарантии

4мм-15 лет гарантии

4мм - 18 лет гарантии

4мм - 20 лет гарантии

6мм- 10 лет гарантии

Комплектующие : торцевые профиля, термошайбы, комплект для подвязывания растений,ленты оцинкованные,дополнительные боковые форточки,автоматы для проветривания все в наличии!

Доставка, сборка, бесплатное хранение!

Рассрочка без %

Подарки и скидки!