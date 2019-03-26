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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.03.2019
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              Теплицы

              Телефон
              +79872540292
              Продавец
              ДК СтройМонтаж
              0
              Описание товара
              Теплица арт.87ss-a

               

              Компания «ДКСтройМонтаж» - производитель теплиц и парников под сотовый поликарбонат. Мы доставим и профессионально установим теплицу или парник на Вашем участке по всей Республике!

              Теплица «надежная премиум люкс» усиленная
              Ширина: 3,0 м.
              Высота: 2,1 м.
              Длина: от 4,0 м далее не ограничена.

              Цельногнутые дуги из профильной трубы 40х20х1,5 мм.

              Конструкция арочная, расстояние между дугами 0,65 м!

              Покрытие сотовым поликарбонатом НА ВЫБОР толщиной 4 мм с защитой от ультрафиолета.

              В стандартной комплектации - две форточки и две двери в торцевых частях, комплектующие для монтажа, удобные ручки и крючки для фиксации форточек.

              Возможна установка дополнительных форточек между дугами и монтаж автоматических проветривателей. Теплица устанавливается на грунт, брус или ленточный фундамент.

              ☎️ Звоните прямо сейчас!

              -Доставка в день заказа

              -Бесплатное хранение у нас на складе

              -Скидки и сезонные акции

              -Гарантия качества

              -Легкая самостоятельная сборка или помогут наши профессионалы

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