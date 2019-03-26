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BEGETON | ART
Торговая площадка
ДК СтройМонтаж
Теплицы
Добавлено
26.03.2019
0
Сделать заказ
Теплицы
Телефон
+79872540292
Продавец
ДК СтройМонтаж
0
Описание товара
Теплица арт.87ss-a
Компания «ДКСтройМонтаж» - производитель теплиц и парников под сотовый поликарбонат. Мы доставим и профессионально установим теплицу или парник на Вашем участке по всей Республике!
Теплица «надежная премиум люкс» усиленная
Ширина: 3,0 м.
Высота: 2,1 м.
Длина: от 4,0 м далее не ограничена.
Цельногнутые дуги из профильной трубы 40х20х1,5 мм.
Конструкция арочная, расстояние между дугами 0,65 м!
Покрытие сотовым поликарбонатом НА ВЫБОР толщиной 4 мм с защитой от ультрафиолета.
В стандартной комплектации - две форточки и две двери в торцевых частях, комплектующие для монтажа, удобные ручки и крючки для фиксации форточек.
Возможна установка дополнительных форточек между дугами и монтаж автоматических проветривателей. Теплица устанавливается на грунт, брус или ленточный фундамент.
☎️ Звоните прямо сейчас!
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-Легкая самостоятельная сборка или помогут наши профессионалы
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