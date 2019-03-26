Описание товара

Теплица арт.87ss-a







Компания «ДКСтройМонтаж» - производитель теплиц и парников под сотовый поликарбонат. Мы доставим и профессионально установим теплицу или парник на Вашем участке по всей Республике!



Теплица «надежная премиум люкс» усиленная

Ширина: 3,0 м.

Высота: 2,1 м.

Длина: от 4,0 м далее не ограничена.



Цельногнутые дуги из профильной трубы 40х20х1,5 мм.



Конструкция арочная, расстояние между дугами 0,65 м!



Покрытие сотовым поликарбонатом НА ВЫБОР толщиной 4 мм с защитой от ультрафиолета.



В стандартной комплектации - две форточки и две двери в торцевых частях, комплектующие для монтажа, удобные ручки и крючки для фиксации форточек.



Возможна установка дополнительных форточек между дугами и монтаж автоматических проветривателей. Теплица устанавливается на грунт, брус или ленточный фундамент.



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